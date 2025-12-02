美為石油出兵委國？CNN：政權更迭有利美國及其盟友

委內瑞拉能源產業凋敝多年，除了國際制裁與深層經濟危機，缺乏投資與維修也是關鍵因素。（法新社檔案照）

美國似乎已準備好與委內瑞拉開戰，而委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）將此歸因於美國企圖控制該國龐大的石油儲量，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）也附和此說，但美國矢口否認，堅稱軍事威脅是為了阻止來自委內瑞拉的未經許可移民與非法毒品流動。

美國有線電視新聞網（CNN）2日指出，無論加勒比海局勢迅速升高的背後緣由為何，如果委內瑞拉的政權更迭即將到來，這個擁有全球最大已探明石油儲量的國家，其未來勢必與石油脫不了關係。

請繼續往下閱讀...

報導指出，根據美國能源情報署（EIA）資料顯示，委內瑞拉坐擁高達3030億桶原油，約占全球儲量的五分之一，這是全球最大的已知原油集中地。然而，委內瑞拉的潛力遠大於其實際產量。

目前委內瑞拉每天生產約100萬桶原油，但只占全球產量的0.8%，不到馬杜羅2013年掌權前的一半，更是委國在1999年社會主義政權上台前，每日350萬桶產量的不到三分之一。

國際制裁與深層經濟危機雖然削弱委內瑞拉石油產業，但缺乏投資與維修同樣也是關鍵因素。EIA指出，委國能源基礎設施正逐年惡化，其產油能力大幅受損。委內瑞拉的原油屬於重質、含硫高的「重硫原油」，需要特殊設備與高度技術才能開採。國際石油公司具備相關能力，但長期被禁止在委國境內運作。

美國自2005年起對委內瑞拉實施制裁，而川普在第一次總統任期的2019年，更全面禁止委國國營石油公司（PDVSA）對美出口原油。拜登政府則於2022年核准雪佛龍（Chevron）在委內瑞拉有限度復工，以壓低油價。該許可證今年3月遭川普撤銷，但之後又在條件限制下重新核發，規定收益不得流入馬杜羅政府。

據報導，美國雖是全球史上產油量最多的國家，但仍需進口石油，尤其需要委內瑞拉的重硫原油，原因是美國主要生產輕質、低硫原油，適合製造汽油，但其他用途有限。委內瑞拉的重硫油對於生產柴油、瀝青、工廠與重型設備燃料至關重要。全球柴油供應吃緊，部分原因正是委內瑞拉石油遭制裁。

截至今年9月，美國每天自委內瑞拉進口10.2萬桶原油，在美國進口來源中排名第10，但遠低於自沙烏地阿拉伯進口的25.4萬桶，以及自加拿大進口的410萬桶。

報導指出，若委內瑞拉的石油重新向全球開放，可能有利於美國與其盟友，也可能讓委國經濟重獲新生。委國能源產業凋敝多年，意味著其石油供應量本可遠高於目前水準，這將帶來西方石油公司進入委國的龐大機會，也能增加全球供給，避免油價飆升。

即使立刻解除所有限制，要恢復委內瑞拉產油，仍需多年時間與鉅額投資。但若一個更親西方的政府上台，這筆龐大開支可能值得投入，不僅是為了企業利益，也為地緣政治。例如，俄羅斯原油性質與委國類似，因此印度與中國在制裁下仍依賴俄國。委內瑞拉一旦增產，可能成為俄油替代來源，削弱俄羅斯經濟及其在烏克蘭的戰爭能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法