不怕AI演算法搶工作 !「這項技能」狂吸英國年輕人投入

在西敏市學院學水電技術的學生。（路透）

面對人工智慧（AI）正取代許多工作，快速地重塑職場面貌，英國愈來愈多年輕人避開被視為較容易被AI影響的白領工作，改學水電、木工等技術，希望在AI時代下，找一條相對較不受演算法影響的就業之路。

《路透》2日報導，來自烏克蘭、現定居倫敦的18歲雅洛申科（Maryna Yaroshenko），目前正在西敏市學院（City of Westminster College）學水電技術，她說，「這是AI無法取代的事情」。

請繼續往下閱讀...

白領工作被視為比技術性勞力工作，更容易被AI和自動化技術影響。根據英國人力資源學會「特許人事及發展學會」（CIPD）上月進行的調查，英國每6名雇主就有1人預期，使用AI工具將使他們能在未來12個月減少僱用人數。英國工會聯盟「工會大會」（Trades Union Congress）8月對2600人的調查顯示，5成英國成年人擔心AI影響自己的工作，尤以25歲到35歲者最擔心。

雅洛申科認為，AI是有用的工具，但是無可取代那些需要親手處理的水電工作，「只有人類能夠做這些AI沒辦法做的獨特工作」，「AI不能維修水電管道，不能做工程，也不能當電工」。此外，這方面勞力正在老化，對年輕一代新血，將有一段高需求期。

西敏市學院為技職和成人教育體系，而非傳統大學。該校過去3年工程、營建和建築環境相關課程，招生人數成長9.6%，校長戴維斯（Stephen Davis）將此成長，歸因於大學高昂學費以及AI的興起。

另一所成人教育機構「首都城市學院」（Capital City College）執行長喬伊斯（Angela Joyce）也指出，該校建築、管線、餐旅等技職課程詢問度明顯增加，「這呈現出，愈來愈多人正意識到，成為一名有專業技術者的價值」，對一些人來說，學徒未來的收入前景不輸大學畢業生。

官方數據顯示，英國水電工平均年薪約3萬7800英鎊，營建業的技術勞工年薪約3萬5700英鎊，雖然略低於全產業平均年薪3萬9000多英鎊，但是戴維斯指出，這類技術工作有更大機會可自行創業接案，提高收入潛力。

英國18歲女子雅洛申科選擇學水電技術，減少被AI取代的風險。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法