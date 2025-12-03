獲川普特赦 宏都拉斯前總統葉南德茲自美國監獄獲釋

宏都拉斯前總統葉南德茲今天從美國監獄中獲釋。 （路透）

美國聯邦監獄收容人查詢系統顯示，宏都拉斯前總統葉南德茲今天從美國監獄中獲釋。他因走私毒品和相關的槍械犯罪遭判處45年有期徒刑，本來正在服刑中。

路透社報導，葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）妻子葉安娜（Ana García de Hernández）在社群媒體發文表示，葉南德茲因獲得美國總統川普頒布特赦令而得以獲釋。

她表示：「多虧川普總統頒布總統特赦令，經歷將近4年痛苦、等待和艱難審判之後，我的丈夫葉南德茲終於恢復自由之身。」

葉南德茲獲釋消息傳出之際，正值宏都拉斯總統大選計票作業進行中。這場大選川普支持的保守派國家黨（National Party）籍候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）與自由派的納斯拉亞（Salvador Nasralla）對決。

最新開票結果顯示，兩位候選人得票率均略低於40%，幾乎難分難解。

葉南德茲於2014年至2022年間擔任總統，任內國家黨與華府建立緊密關係。葉南德茲卸任後不久即遭到逮捕。

他於去年6月被判刑，曾表示自己遭到錯判。

