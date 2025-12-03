為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    獲川普特赦 宏都拉斯前總統葉南德茲自美國監獄獲釋

    2025/12/03 00:20 中央社
    宏都拉斯前總統葉南德茲今天從美國監獄中獲釋。 （路透）

    宏都拉斯前總統葉南德茲今天從美國監獄中獲釋。 （路透）

    美國聯邦監獄收容人查詢系統顯示，宏都拉斯前總統葉南德茲今天從美國監獄中獲釋。他因走私毒品和相關的槍械犯罪遭判處45年有期徒刑，本來正在服刑中。

    路透社報導，葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）妻子葉安娜（Ana García de Hernández）在社群媒體發文表示，葉南德茲因獲得美國總統川普頒布特赦令而得以獲釋。

    她表示：「多虧川普總統頒布總統特赦令，經歷將近4年痛苦、等待和艱難審判之後，我的丈夫葉南德茲終於恢復自由之身。」

    葉南德茲獲釋消息傳出之際，正值宏都拉斯總統大選計票作業進行中。這場大選川普支持的保守派國家黨（National Party）籍候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）與自由派的納斯拉亞（Salvador Nasralla）對決。

    最新開票結果顯示，兩位候選人得票率均略低於40%，幾乎難分難解。

    葉南德茲於2014年至2022年間擔任總統，任內國家黨與華府建立緊密關係。葉南德茲卸任後不久即遭到逮捕。

    他於去年6月被判刑，曾表示自己遭到錯判。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播