殲滅運毒船倖存者引發爭議 美官員：赫格塞斯未下令

川普政府以打擊海上毒品販運之名，9月起接連對加勒比海及太平洋東部運毒船發動軍事打擊。如今傳出美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯對目標船隻下達不留活口的格殺令，引發極大爭議並促使國會介入。但據《紐約時報》引述知情官員說法，赫格塞斯並沒有下令殲滅倖存者。

9月2日的首起打擊行動，美軍對同一目標船隻發動二次攻擊，船上2名撐過首波攻擊的倖存者因而死亡。參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）與民主黨資深議員李德（Jack Reed）已要求戰爭部說明。民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）表示，若二次攻擊消息屬實，事態嚴重性會上升至戰爭罪層級。

數名美國官員向《紐時》表示，赫格塞斯雖然下達殲滅船員和摧毀貨物的致命攻擊指示，但沒有對首波攻擊未能完全達成目標的情況給予明確指令。另有官員透露，攻擊前赫格塞斯向特種作戰司令部簡報對目標船隻動用致命武力的執行命令，書面命令則沒有說明首波攻擊後尚有人員倖存的做法。

