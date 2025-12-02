美烏邁阿密磋商結果正面 澤倫斯基：和平協議框架獲改善

烏總統澤倫斯基表示，烏美在邁阿密的會晤進一步改善了日內瓦擬定的和平框架。（彭博）

烏克蘭總統澤倫斯基2日表示，烏美代表團11月30日在邁阿密磋商，改善了在日內瓦達成的和平協議框架，展現出對烏俄和平前景的樂觀立場，但也強調期盼歐洲盟友能夠更深入參與和平進程。

澤倫斯基在社群媒體Ｘ寫道，烏美的邁阿密會談是以日內瓦文件為基礎，該份文件經會商後獲得改善，「我們的外交人員正積極與所有夥伴合作，確保歐洲國家和其他志願者聯盟成員有意義地參與決策發展。」

請繼續往下閱讀...

美烏磋商結束後，美總統特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner）2日抵達莫斯科與俄總統普廷進一步會商和平協議。澤倫斯基表示，「烏克蘭以最嚴肅的態度從事一切外交努力，致力達成真正的和平及有保障的安全」，強調「必須從俄羅斯一方得到確切的同等承諾。」

來源:https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-says-geneva-document-refined-after-us-peace-talks-2025-12-02/

