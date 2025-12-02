烏克蘭揪內鬼！ 退役英軍當俄國特工助情蒐、暗殺

烏克蘭安全局10月29日宣佈逮捕一名為俄國聯邦安全局效力的外國軍事教官。（圖取自SBU帳號：t.me/SBUkr/16167）

一名在烏克蘭擔任軍事教官的前英國退役軍人，涉嫌從去年起，為俄羅斯情報機關工作，已經遭烏克蘭安全局（SBU）逮捕。烏國情報機關指控這名英國公民涉及3起暗殺案，並提供俄方烏軍新兵訓練中心座標，以利俄軍轟炸。

《基輔獨立報》、《烏克蘭國家通訊社》2日報導，該局10月29日曾宣佈逮捕一名「來自歐洲的前軍事教官」，涉嫌在基輔祕密為俄羅斯聯邦安全局（FSB）工作，但是當時並未披露這名被俄國吸收的間諜姓名。SBU消息人士2日向該報透露，這名被捕者為英國公民、曾派駐中東的前英軍卡特摩爾（Ross David Cutmore）。

請繼續往下閱讀...

烏俄戰爭爆發後，數名外國退役軍人赴烏克蘭，在烏國軍隊中擔任教官或志工。根據調查，去年以軍事教官身分到烏克蘭，協助訓練烏軍使用武器和戰術技巧。不過，他在烏國幾個月後，就離開軍事教官工作，《金融時報》引述SBU說法，卡特摩爾在網路上幾個親俄團體散發廣告，表示願意為俄國情報單位提供服務換取報酬，之後被聯邦安全局一名官員接觸，開始安排為俄國蒐集情報。

卡特摩爾將他曾擔任教官的烏國南部新兵訓練中心座標等情報交給俄方，以利俄軍轟炸。俄方也提供他武器、彈藥，「在烏國境內執行定點清除（targeted killing）」，即暗殺行動，尤其，調查人員有理由相信，卡特摩爾在烏國反俄社會運動家加努爾（Demian Hanul）、前議員法里昂（Iryna Farion）、前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）遇刺案中，扮演負責運輸和分發暗殺行動使用之武器的角色。

卡特摩爾的俄國聯絡人提供他如何自製爆裂物的說明，以及從何處取得武器，以進行破壞行動。英國《太陽報》引述SBU說法，卡特摩爾為俄國工作獲得5000英鎊酬勞。

消息人士表示，「目前卡特摩爾已遭拘禁，調查還在持續進行中」，卡特摩爾面臨最高12年有期徒刑。英國外交部、國防部尚未回應此事。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法