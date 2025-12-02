避免重蹈2023年覆轍 路透：馬克宏訪中將謹慎處理台灣議題

法國總統馬克宏將於3日至5日訪問中國。（法新社）

法國總統馬克宏將於3日至5日訪問中國，這將是他第四次對中國進行國是訪問。有分析師指出，馬克宏應向中國領導人習近平明確表示，歐洲將對來自北京日益增強的經濟和安全做出回應，並應避免重蹈2023年訪中時的覆轍，當時他呼籲歐盟應實施戰略自主，不該為台灣捲入美中衝突，引發美國強烈不滿。

《路透》報導，馬克宏預計3日造訪北京故宮，4日在北京會見習近平，並於5日造訪成都時再次會見習近平。

馬克宏訪中前夕，其顧問團隊表示，他將推動貿易格局的再平衡，促進中國國內消費，並希望創新成果能夠共享，從而使歐洲獲得中國的技術。

針對馬克宏的這次訪中之行，榮鼎集團（Rhodium Group）中國分析師巴爾金（Noah Barkin）表示：「他需要向習近平明確表示，歐洲將對來自北京日益增強的經濟和安全做出回應，同時防止區域緊張局勢升級，防止出現全面貿易戰和外交破裂。」

馬克宏將極力避免重蹈2023年訪中時的覆轍，當時他在返回法國的航班上受訪時，發表有關台灣的言論，在美國引發強烈反彈。馬克宏當時呼籲歐盟應實施戰略自主，不該為台灣捲入美中衝突，並稱歐盟可以成為與美、中並駕齊驅的「第三極」。

巴爾金強調，「馬克宏不能像2023年那樣擅自行動」，他當時的言論「誤導了外界對法國有關中政策真實立場的判斷」，給外界造成他拒絕在美、中之間選邊站的印象。

馬克宏的顧問團隊表示，在日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」言論引發與中國有關的爭端後，馬克宏會力主維持台灣現狀，並敦促中國不要升級緊張情勢。

巴爾金表示：「我希望他（馬克宏）這次能更加謹慎，這次對法國和歐洲來說，利害關係更大。」

