疑追蹤系統遭攻擊！俄國「保時捷」突無法啟動 數百車主呼天搶地

全俄羅斯有數百名的保時捷車主，近期突然發現愛車竟無法動彈，有陰謀論認為是遭到蓄意的衛星干擾。

英媒《每日郵報》今（2日）報導，俄羅斯有多名保時捷的駕駛抱怨，他們的車輛近日突然鎖死、失去動力，甚至完全無法啟動，這波故障潮正快速蔓延，導致數百輛保時捷汽車如報廢般停駛。

據報導，這場俄羅斯全國性的災情，影響了保時捷2013年後出廠的所有車款，因為這些車輛都搭載了原廠的「VTS」車輛追蹤系統。由於與衛星系統失去連線，才造成這些保時捷的引擎被鎖死，使整輛車直接變成「廢鐵」。

根據莫斯科當局的消息來源，保時捷公司不排除此次故障可能是刻意造成的，保時捷的駕駛們也流傳著各種解決方法，像是將汽車的電池斷電至少10小時，或者停用、重啟「VTS」系統。

同時，俄羅斯部分的賓士車款也出現了類似問題，一些奧迪跟福斯的車主也受到影響。這種形況從上週開始就默默出現，少數車輛在斷電10小時後就復活，但多數的車輛仍然完全癱瘓。

