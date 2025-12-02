為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    做OnlyFans被拒邀參加耶誕派對 外婆見「驚人月收」秒改口

    2025/12/02 23:51 即時新聞／綜合報導
    英國OnlyFans創作者因工作內容曝光，一度被奶奶拒絕參加家庭耶誕派對。（圖截自IG／amber.odon）

    英國OnlyFans創作者因工作內容曝光，一度被奶奶拒絕參加家庭耶誕派對。（圖截自IG／amber.odon）

    英國一名OnlyFans創作者因工作內容曝光，一度被外婆拒絕參加家庭耶誕派對，但短短兩天後，當外婆得知她每月收入高達10萬美元（約新台幣313萬元）後，態度瞬間「180度大翻轉」，重新將她列入家庭聚會名單。

    綜合外媒報導，英國OnlyFans創作者歐唐奈（Amber O’Donnell）近日發文分享與外婆的對話截圖。她表示，外婆在11月29日傳訊息詢問「妳的新工作是什麼？OnlyFans是什麼」？並在上網查詢後，立刻取消她參加家庭耶誕聚會的資格，讓她無奈哀號「有人能帶我一起過耶誕嗎？我剛被家人斷絕關係」。

    然而，情況在12月1日出現戲劇性變化。歐唐奈曬出後續訊息，外婆突然驚訝追問「妳在OnlyFans一個月真的能賺10萬美元（約新台幣313萬元）」？在得知她的收入後，外婆態度瞬間改變，並表示「天啊，我不知道妳賺那麼多。外公說，如果妳幫他買台新車，就還是回家過耶誕節，哈哈」。

    整段對話曝光後，迅速在社群發酵，有網友批評外婆態度的前後反差，也有人質疑對話真實性，懷疑整件事可能是為了吸引關注；同時也有網友認為，此事件展現部分家庭對OnlyFans的刻板印象。歐唐奈則未透露是否真的會「買車孝敬外公」，只表示今年仍會照常返家過節。

