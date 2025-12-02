為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    前州長降級選市長！前紐澤西州長出軌請辭 參選澤西市長拚復出

    2025/12/02 21:31 編譯張沛元／綜合報導
    美國紐澤西州澤西市市長選舉2日舉行第2輪投票，2大候選人分別是20年前因性醜聞下台的前紐澤西州州長麥格瑞維（左），以及澤西市市議員出身的所羅門（右）。（美聯社）

    美國紐澤西州澤西市市長選舉2日舉行第2輪投票，2大候選人分別是20年前因性醜聞下台的前紐澤西州州長麥格瑞維（左），以及澤西市市議員出身的所羅門（右）。（美聯社）

    美國紐澤西州（New Jersey）第2大城澤西市（Jersey City）的選民，2日透過手中的神聖一票，決定是否要讓20多年前因外遇醜聞下台的民主黨籍前州長麥格瑞維（Jim McGreevey），以澤西市長之姿復出政壇。

    麥格瑞維2001年當選紐澤西州第52任州長，2002年初正式走馬上任，但任期才做了一半多，就被傳濫用職權與負責國土安全的助理搞外遇。2004年8月，麥格瑞維召開記者會坦承出軌並自曝是同性戀；然其國土安全助理駁斥絕無男男戀而是遭到性騷擾，並揚言提告；麥格瑞維因此宣布請辭。

    20多年後，麥格瑞維決定復出政壇，投身澤西市市長選舉，其主要對手是同為民主黨人的澤西市市議員所羅門（James Solomon）。所、麥在今年11月投票時就曾交手，得票率分別為29%與25%，排名分居一與二；然因2人的得票率皆未過半，因此2日舉行第2輪投票再決勝負。

    所、麥皆為民主黨人，其中40歲的所羅門是進步派，68歲的麥格瑞維則較溫和；所羅門獲得大多數初選對手以及民主黨籍的紐澤西州聯邦參議員安迪．金（ Andy Kim）的支持；麥格里維則獲得即將卸任的紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）的支持。

    澤西市與紐約州紐約市以哈德遜河隔水相望，這場澤西市市長選舉也與11月初抵定的紐約市長選舉有諸多類似，像是都是無關黨派的民主黨黨內互打、都有因性醜聞下台的前州長企圖藉市長選舉復出，以及較年輕的候選人都是議員出身的進步派等。

    紐約市長選舉的2大候選人，是34歲的紐約州州議員曼達尼（Zohran Mamdani），與因性醜聞下台、即將在6日滿68歲的前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。曼達尼最後以過半數選票粉碎古莫的復出夢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播