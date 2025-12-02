馬關條約被續約？ 蔡阿嘎日本機場「實測」 怒批：習近平唬爛洨！

蔡阿嘎在日本機場「實測」過海關走日本人的通道，看馬關條約是否真的被「續約」。（圖翻攝自蔡阿嘎臉書）

最近中國放話不認《舊金山和約》（形同馬關條約強制續約），引發國際熱議，台灣大批網友直呼支持，甚至在網上瘋傳「日治改姓名單」。百萬網紅「蔡阿嘎」今天（2日）也搭上時事，開玩笑地在日本機場「實測」中國說的話是不是真的，最後他還充滿戲謔語氣地痛批「習近平唬爛洨」！

日本首相高市早苗上月初因為「台灣有事」言論惹怒中國，後續又說日方無權認定台灣地位，附和美方前陣子提出的「台灣地位未定論」，北京竟然脫口說從未接受過《舊金山和約》，荒謬說詞引發各界吐槽，因為這種說法形同《馬關條約》被「強制續約」，台灣其實還是日本領土，顯然中方被氣到連自己在說什麼都搞不清楚。

而蔡阿嘎今天臉書粉專PO出影片，可以看到他拿著護照出現在大阪關西機場，「我現在人在日本關西機場，現在是12月2號，聽說中共昨天不承認舊金山和約，所以馬關條約無條件強制續約？我等一下就實測過海關，我就走日本人的通道，看他會不會讓我過。」鏡頭一切，只見蔡阿嘎故作生氣的樣子：「X！不行啊，X的！習近平唬爛洨！」

網友看完笑翻，「哥……你這梗不給讚不行」、「嘎哥有取好日本名字了嗎」、「果然是活網仔」、「我怎麼覺得中國才是一個假的國家講的話都不能相信」、「太早去了，公文還沒下來」、「阿嘎會不會也被通緝」、「用魔法打敗魔法」、「嗆中共的嘎哥回來了」、「辱華了」、「熟悉的阿嘎最對味」。

