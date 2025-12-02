為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    福建稱規劃一批對台工程 陸委會：非中方可片面決定

    2025/12/02 20:57 中央社
    陸委會。（資料照）

    陸委會。（資料照）

    中國大陸福建省政府宣稱，目前已規劃建設金門供水第2通道、馬祖供水、泉金高速等一批「重大項目」。對此，陸委會表示，兩岸通水及高速公路等公共建設議題，並非陸方可片面決定。而台灣方面目前無相關規劃。

    大陸福建省政府官員今天在新聞發布會中宣稱，目前已規劃建設金門供水第2通道、馬祖供水、泉金高速等一批「重大項目」，在全省6個台商投資區預留了發展用地5.3萬畝（約3533公頃）。

    大陸委員會（陸委會）2日晚表示，有關金門供水第2通道，經濟部水利署之前已對外說明，目前金門水源充足，且自有水源達75%以上，目前並無興建供水第2通道之需求。

    陸委會提到，2019年1月2日「習五條」提出在金馬推動包括通水之「新四通」，主要目的是「融台促統」，並持續對外強化「以通促融」政治宣傳。

    陸委會強調，「兩岸通水及高速公路等公共建設議題，並非陸方可片面決定，須由我中央政府全盤衡量及審慎評估，而政府並無推動之政策及規劃」。

    今年3月，針對當時媒體報導福建擬建金門供水第2通道，形成雙水源供水體系統，水利署回應，目前金門水源充足，且自有水源達75%以上，並無興建供水第2通道需求，本案僅是中國大陸單方面提出構想。

    水利署表示，任一自中國大陸引水變更，均須依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」等相關規定辦理。

