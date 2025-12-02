為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印度強制手機預裝政府App挨批監控 傳蘋果拒絕配合

    2025/12/02 20:00 編譯管淑平／綜合報導
    印度政府下令手機製造商須預先安裝的資安程式Sanchar Saathi。（法新社）

    印度政府下令手機製造商須預先安裝的資安程式Sanchar Saathi。（法新社）

    印度政府1日要求，智慧手機製造商須在手機預先安裝印度政府的資安應用程式，而且該程式無法移除。這項命令引發隱私權和監控疑慮，根據消息人士說法，科技巨頭蘋果公司不打算配合這項命令，並且將向新德里政府表達關切。

    《路透》、《法新社》2日報導，印度政府已通知蘋果、三星和小米公司等手機製造商，要求未來所有在印度生產或販售的智慧型手機，都須在90天內預先安裝政府的資安工具「通訊夥伴」（Sanchar Saathi），並確保該應用程式無法被停用。「通訊夥伴」旨在追蹤失竊手機位置、封鎖手機的運作以及避免失竊手機被用於不法用途。對於已在供應鏈的產品，新德里政府要求製造商，須透過系統更新推送。

    印度電信部證實這項措施，表示此舉是為了打擊對網路安全的「嚴重危害」。不過政治反對派和隱私權倡議人士批評，這項作法是政府取得印度7億3000萬支智慧手機用戶存取權的方式。

    根據兩名了解蘋果公司顧慮的產業界消息人士透露，蘋果不打算遵守這項命令，並且將向印度政府表示，這種做法將為iOS生態系統帶來隱私和安全問題，該公司從未在全球任何地方接受類似要求。蘋果和印度電信部皆未回應此事。

    這項命令2日在國會引發爭辯，數名國會員指控政府，引入這項應用程式如同當作窺探工具。主要反對黨國大黨秘書長維努戈帕爾（K.C. Venugopal）也發文表示「老大哥不能監視我們」，要求莫迪政府撤回這項命令。

    「網路自由基金會」（IFF）2日對這項命令表達憂心，指這是行政部門「急劇且深深令人憂心的擴大」對個人數位裝置的掌控，「政府是在要求印度每位智慧手機用戶，接受一種對他們主要個人裝置的沒有限制、可更新的監控能力，而且毫無一個憲政民主國家應有的基本防護措施」。

