濱崎步「無人演唱會」北京急打成假新聞 黃重諺：當代最殘酷文明對照！

中日關係急遽惡化，被譽為「平成三大歌姬」的日本天后濱崎步，原定上月29日在上海開唱，卻在前一天遭中國粗暴取消，但她仍堅持站上舞台，完成「空席演唱會」。不料中共竟說是「假消息」，還傳出幫忙濱崎步拍攝的中國工作人員被逼迫道歉，「承認」沒有什麼無人演唱會。對此，國安會諮委黃重諺直言，這場風波讓大家看清民主和威權兩種截然不同的「格局」，可以說是當代最殘酷的文明對照試驗。

黃重諺今晚在臉書發文，「這兩天，濱崎步在上海的『無人演唱會』震撼了許多人，包括數不清的中國年輕人。而更讓人震撼的是，這已經不僅僅是一場被取消的演出，而是一次當代最殘酷、也最清晰的『文明對照試驗』：一邊是堅持在空著一萬多個座位的會場，唱完最後一首歌的東洋女神，另一邊是粗暴而無預警沒收演出、事後還要強迫中國籍攝影師寫道歉信，『承認』無人演唱會是『假新聞』的北京當局。這兩個極端的行為模式，像閻羅王家裡那面叫做『孽鏡台』的鏡子，照出了那自以為『大國崛起』背後的精神荒蕪，以及什麼才是真正讓人肅然起敬的文明高度。」

他接著說：「對於多數我們所知道的故事來說，當一位表演者耗費數月心血準備，卻在最後一刻被要求先做個不是出於自願的事情，例如把中國叫做『祖國』才可以上台，許多人的反應是習得性無助（Learned Helplessness）——想著人民幣，然後心一橫，其他再說。但濱崎步沒有。她選擇在沒有觀眾的場館裡，全套妝髮，燈光全開，唱完了整場演唱會。心理學上，這是一種極高層次的『內控型人格』（Internal Locus of Control）：共產黨可以沒收我的觀眾，但無法沒收我的表演。我無法改變活動被取消的事實，但我可以決定『我要不要完成身為歌手的職責』。」

「於是濱崎步堅持完成她跟上海歌迷承諾的演唱會，這既是為了心理學上的『完形』（Gestalt），更是對專業的極致尊重：演出不是因為錢才存在，而是因為『我是歌手，所以我唱』。這體現了日本文化中深刻的『職人精神』，就算台下空無一人，但那份堅持硬是要讓燈光師的設計、樂隊的演奏、讓舞群的完美協調，讓團隊所有努力一個神聖的意義。在演唱會結束後，她向著空氣一個深深鞠躬，既是向不得已無法來到現場的歌迷的致歉，更是對身邊工作人員的感謝。讓遺憾也昇華成一種美，而相應出破壞這一切的醜。」

黃重諺繼續說道：「鏡頭轉到另一邊，中國官方的反應則讓人不寒而慄。先是無理由的取消，展現了權力的任性。眼見著歌迷、輿論的反彈，官媒《澎湃新聞》在壓力下，竟然發新聞指控無人演唱會是『假消息』、『炒作』，希望所有人都忘記這一切，就像九三閱兵時，他們打算藉由威脅外媒，讓世界忘記習近平和普丁在天安門城樓上討論『換器官顧健康』這回事，這在心理學上被稱為『煤氣燈效應』（Gaslighting）。」

「當濱崎步的高格調應對讓醜陋的威權命令顯得醜陋時，北京官方產生了巨大的『認知失調』。為了消除這種不適，他們不是反思自己的決策，而是選擇『否定現實』。他們的潛台詞是：『我說沒有就沒有，連你們的感動都是假的』。這暴露了一種巨嬰式的權力邏輯，他們不在乎事實，只在乎對敘事的絕對控制權。所以，你也不必意外，為什麼中國是世界上最大的認知操作的來源國。」

「如果事情到此為止，還只是傲慢。但最新的消息指出，負責拍攝現場的中國工作人員，被迫寫下道歉信，承認自己『散佈不實訊息』，承認那個他們親眼見證、親手記錄的無人演唱會是『不存在的』。這才是整個事件中最令人作嘔的環節：強迫一個專業人士指鹿為馬，承認自己看見的真實是虛幻的，這會造成深度的『道德傷害』（Moral Injury）。這種手段的目的，就是為了摧毀個體的自尊與認知體系，讓每個被統治的人在紅色權力面前感到徹底的無助與渺小。紅色當局通過羞辱自己的國人，向社會傳達了一個恐懼訊號：真相不重要，服從才重要。這導致了社會的『原子化』——人們不再相信彼此，不再相信眼睛，只能依附於謊言生存。」

黃重諺最後直言，「這場風波，讓我們看清了兩種截然不同的『格局』。濱崎步代表的，是一種『向內求索』的文明，她用對自我的要求、對歌迷、夥伴的同理，在荒謬的現實中贏得了全世界的尊敬，這是讓人心悅誠服的文化高度。至於那必須靠著『向外壓迫』的野蠻，靠著抹殺事實、羞辱個體來維護面子，結果卻在全世界面前暴露了體制的脆弱與精神的貧瘠。5000年文明最後被薛劍的粗暴和官媒社群的猥瑣低下，推回了周口店的山洞裡。就像2010年諾貝爾和平獎為劉曉波留著的那張空椅子，讓劉曉波卻永遠留在這個世界上，這場沒有觀眾的演唱會，反倒將會讓更多的中國人都聽到那美好的聲音在心中迴盪。」

