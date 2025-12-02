中國網友穿南韓軍警制服搞怪 韓學者怒批：藐視南韓公權力

南韓誠信女子大學教授徐坰德（Seo Kyoung-duk）怒批，一些身穿南韓軍裝和警察制服的中國人做出怪異行為的影片，持續在中國各大社群平台流傳，這是在藐視南韓的公權力。（擷取自徐坰德臉書）

南韓《朝鮮日報》報導，一些中國人身穿南韓軍警制服進行角色扮演的影片，在當地社群平台上流傳，這種嘲弄南韓公權力的行為引發南韓民眾不滿。

南韓誠信女子大學教授徐坰德（Seo Kyoung-duk）2日在臉書和IG表示：「一些身穿南韓軍裝和警察制服的中國人做出怪異行為的影片，持續在中國各大社群平台流傳，這可能會貶低南韓的公權力，並引發誤解。」

徐坰德在臉書和IG發布的照片顯示，一些身分不明的中國人穿著南韓警察制服和軍服，目前還不清楚這些人是如何取得這些物品的。

徐坰德指出：「最近很多居住在中國的南韓民眾向我反映了這個問題，經過核實後，我確認網路上流傳大量身穿南韓軍警制服，做出怪異行為的影片。這種荒謬的行為必須立即停止，以免透過中國社群平台繼續傳播。」

徐坰德說，未經授權生產或經銷軍警制服，不僅在南韓，在中國也是違法行為；最重要的是，輕視1個國家的公權力，會傷害該國的信譽，因為如果有人穿著南韓軍警制服冒充他人犯罪，該國的形象可能遭到重大損害。

徐坰德強調，南韓軍警單位應與中國執法部門合作，防止類似事件再度發生，中國網友必須停止嘲諷南韓的公權力，並對其他國家表達基本的尊重。

近年來，不少中國遊客在南韓有諸多脫序行為，引發南韓民眾不滿，包括在一些觀光景點大聲喧嘩、隨地大小便等。此外，今年11月初，南韓社群平台流傳一段影片，有100多名中國人身穿類似解放軍軍裝的迷彩服，手拿鮮豔紅旗，在首爾的漢江公園「行軍」，引起南韓民眾不滿，怒批這簡直是侵門踏戶，讓人感受到威脅。

