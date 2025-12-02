為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    休假救護員衝火海徒手扛出7歲女童 驚險瞬間網瘋傳

    2025/12/02 20:43
    理查德從著火的房子裡救出了7歲的小女孩。（擷取自Oscar Mario Beteta臉書）

    美國洛杉磯東好萊塢 （East Hollywood）休假的緊急救護員理查德（Richard Recinos），上週在結束家族的感恩節活動，開車返家的途中時，剛好遇上1棟正燃起大火的房屋，他英勇救出7歲的小女孩，順利脫離大火的瞬間，在網路上瘋狂被轉傳。

    英媒《太陽報》報導，就在消防隊抵達的前幾分鐘，理查德發現了這名獨自站在門廊裡，四周已被烈火包圍的小女孩，因此他馬上就拉起皮外套，朝著已被火焰吞噬的房屋奔去，並把小女孩扛在肩上，衝離火海前往安全處。

    據報導，小女孩事後僅雙腳輕微燒傷，留在醫院觀察1晚。理查德救出小女孩後，消防員於片刻就抵達，並協助屋內其他的人安全逃出，所幸損害大多集中在房屋外部及大樹，未再傳出其他人員受傷，但火災原因仍在調查中。

    該社區的居民與其他第一線救援人員，皆紛紛讚揚理查德的勇氣跟迅速反應，而理查德受訪時表示，那一刻完全是他的本能反應，他會毫不猶豫再次做出同樣的選擇。

