網路為「宏福苑」災民募款有詐！ 港警斥卑鄙逮1中國女子

香港「宏福苑」大火後，社會各界慷慨解囊或者出力，協助災民渡過難關。不過，香港警方接獲檢舉，指網路上有偽裝香港當地社福機構的網頁，騙取民眾捐款，警方已經逮捕一名中國籍女子。

《香港01》2日報導，灣仔警區助理指揮官林建達表示，11月29日接獲檢舉，指一網頁模仿香港社福機構，以「火災支援基金」名義，企圖誘騙民眾捐款，警方於12月1日逮捕一名持往來港澳通行證的27歲中國籍女子。

林建達指出，該名女子據信為該詐騙網頁使用的傀儡戶頭，此案已經交由重案組持續調查，不排除還會有更多人被捕。警方接獲檢舉當晚，即晚移除相關假網頁，並聯絡相關銀行，立即停止相關傀儡戶口運作，目前未收到有人遭該網頁詐騙的通報。

警方也強烈譴責不法分子，在香港最沉痛時刻，利用港人善心和團結精神，作出卑鄙的詐騙行為，強調警方不會放過幕後黑手。林建達提醒民眾，這次宏福苑災後也有假扮義工，用假災民登記表格，騙取災民的個人資料、銀行和信用卡資料等情況，呼籲民眾若想提供援助，可透過官方或可靠渠道捐款。

