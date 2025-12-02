控日本「重新武裝」：軍國主義復活！ 中國戰狼又寫信給聯合國秘書長

中國駐聯合國代表傅聰。（路透）

中日關係正因日相高市早苗上月初的「台灣有事」言論急遽惡化，中國駐聯合國代表團近日再次致函聯合國祕書長古特雷斯（António Guterres），呼籲古特雷斯出面要求高市收回「涉台錯誤言論」，還稱日本正在「重新武裝」，國際社會必須高度警惕日本「擴軍備戰」、「復活軍國主義」。

高市早苗11月初表態台灣若遭侵略，日本恐陷存亡危機事態，可啟動「集體自衛權」，意即出動自衛隊介入，讓中共氣得直跳腳。中國駐聯合國代表傅聰11月21日送信古特雷斯，要求日方撤回言論，不過日本駐聯代表山崎和之11月24日也寫信給古特雷斯，反駁中國的說詞。

昨天（12/1）傅聰再度致函古特雷斯，「我日前向你致函表達中國政府對於日本首相高市早苗涉台挑釁言論的嚴正關切。中方注意到，日本常駐代表於11月24日給你寫信進行無理狡辯，回避關鍵問題，對中方無端指責、倒打一耙，中方對此堅決反對。我奉政府指示進一步闡明立場。」

傅聰宣稱，當前中日之間存在嚴重分歧的直接原因，就是高市早苗暗示日本會武力介入台灣問題的發言，「相關錯誤言論公然挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則。中方向你致函闡明嚴正立場，完全正當必要。事實上，國際社會和日本國內許多正義人士，包括日本的前首相，也對高市的言論持明確批評態度」。

他接著稱，「《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》等國際法文件，早已確認中國對台灣的主權、日本應將竊取的台灣等中國領土歸還中國，和戰後對日處置原則，構成了戰後國際秩序的重要組成部分。1972年《中日聯合聲明》明確規定，『日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府』，『中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第8條的立場』。此後日本政府在中日兩國一系列條約和聲明中都明確承諾堅持上述立場。高市早苗的錯誤言論背棄日政府迄今承諾，如何取信於國際社會？」

傅聰表示，高市早苗把日本存亡危機事態與「台灣有事」做連結，這顯然超出日方所謂「專守防守」、「被動防禦」的範疇，日方說法是在欺騙國際社會，「《聯合國憲章》規定，各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，不得侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立。高市早苗錯誤言論違反《聯合國憲章》宗旨、原則和有關規定，日方何談『始終尊重和遵守包括《聯合國憲章》在內的國際法』？國際社會應認清高市早苗錯誤言論的嚴重危害，對日方顛覆戰後國際秩序的野心保持高度警惕。」

他更指控，日本正在「重新武裝」，日方影射中國「擴張軍力」、「不顧周邊鄰國反對單方面改變現狀」、「採取脅迫措施」的其實是在說日本自己，「歷史上，以所謂『存亡危機』為由擴軍備戰，以所謂『自衛』為名發動對外侵略，正是日本軍國主義的慣用伎倆。聯繫高市早苗發表的危險言論，國際社會必須高度警惕日本擴軍備戰、復活軍國主義的野心，共同守護世界和平。」

據《NHK》報導，日本內閣官房長官木原稔在內閣會議後的記者會上表示，「我方已知悉該書簡已發出。包括本次的國會審議過程中的問答互動在內，自從和平安全法制成立以來，我國立場始終如一，並無中方所稱的立場變更。我國已反覆向中國多次重申此一訊息。中方的主張，完全不可接受。政府將持續妥善應對。」

