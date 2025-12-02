「無臉耶穌」惹議! 比利時馬槽場景主角竟被偷走

布魯塞爾大廣場的耶穌誕生場景裝置藝術，當中的人物臉部都沒有可辨識身份的特徵。（路透）

耶誕節將近，比利時布魯塞爾大廣場（Grand Place）佈置的耶穌在馬槽誕生場景，因包括嬰兒耶穌在內，所有人物都「無臉」，在網路引發激辯後再起風波，那尊「無臉嬰兒耶穌」上週末竟遭人偷走。

《美聯社》1日報導，該具嬰兒耶穌布偶是在上週五深夜或者週六凌晨，被人從這套裝置藝術的搖籃中偷走，一開始一度傳出嬰兒耶穌遭「斬首」，不過推廣布魯塞爾文化和娛樂活動的「布魯塞爾大型活動」（Brussels Major Events）組織副主任羅曼努斯（Delphine Romanus）駁斥此傳言不實。

這項引起爭議的耶穌誕生馬槽裝置藝術，由比利時藝術家蓋耶（Victoria-Maria Geyer）創作，所有人物都以布料縫製，臉上沒有眼睛、鼻子與嘴巴等身分特徵五官。她說，希望藉由去除身分辨識特徵，讓「每一名天主教徒，不論其出身背景，都能從這個聖誕故事中看見自己」。

不過，這樣的設計引發激辯。比利時執政聯盟成員、偏中間偏右派的「革新運動黨」（MR）黨魁布歇（Georges-Louis Bouchez）發文批評，蓋耶的布偶嬰兒耶穌「完全無法代表耶誕精神」，並將這些無臉人物與在火車站所見「如喪屍般的人」相提並論。

羅曼努斯（Delphine Romanus）表示，蓋耶的這組作品，是由當地天主教會和布魯塞爾市政府共同選出；在主角被偷後，當局已經換上另一尊嬰兒耶穌布偶，主辦單位和維安單位表示，將加強注意該裝置藝術安全。

