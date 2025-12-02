澤倫斯基首到訪 愛爾蘭加碼44億挺烏並宣示追究俄戰爭罪！

愛爾蘭總理馬丁（左）與澤倫斯基在都柏林機場合影。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）週二（3日）抵達愛爾蘭進行歷史性的正式訪問，受到愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）隆重迎接。愛爾蘭政府隨即展現堅定支持，內閣會議預計批准追加1.25億歐元（約新台幣44億元）援助，用於烏克蘭的軍事非致命性支持及能源急需。此外，愛爾蘭更將參與國際求償委員會，宣示追究俄羅斯戰爭罪。

根據《BBC》報導，這是烏克蘭總統澤倫斯基首次對愛爾蘭進行官方訪問，意義重大。愛爾蘭總理馬丁表示，他「深感榮幸」歡迎澤倫斯基，並強調愛爾蘭對烏克蘭人民捍衛自由與民主的支持「堅定不移」。

此外愛爾蘭政府計劃在內閣會議中，批准追加1億歐元作為烏克蘭的非致命性軍事支持，以及另外2500萬歐元用於解決烏克蘭當前的緊急能源需求。

愛爾蘭外交及貿易部長麥肯蒂（Helen McEntee）除了提出這筆援助方案外，還將提案支持愛爾蘭參與「烏克蘭國際求償委員會」（International Claims Commission for Ukraine）。根據愛爾蘭政府消息人士透露，該委員會將負責追究俄羅斯在戰爭中的不法行為對烏克蘭造成的損害、損失或傷害，並要求賠償。

