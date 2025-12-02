為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中企惹國安疑慮 菲律賓延後公佈跨海大橋工程得標者

    2025/12/02 18:21 編譯管淑平／綜合報導
    菲律賓國旗和中國五星旗。（路透檔案照）

    菲律賓政府馬尼拉灣跨海大橋興建案其中一段工程標案，原定11月底公佈得標者，但由於遭地方以國安風險為由，反對中國公司競標，菲國政府決定延後公佈得標者。

    《彭博》2日報導，菲律賓公共工程部（DPWH）1日回應彭博詢問此事的聲明表示，這起標案正由亞洲開發銀行（ADB）進行「徹底審查」；亞銀為此標案的貸款方以及確保符合國際環保和治理標準的監督方。該部表示，一旦亞銀就技術和財務條件完成全面評估，並提出「無異議函」後，就會公佈得標者，預計「未來幾週內」公佈。該部原訂11月29日宣佈得標者，聲明未直接回應當地反對一家中國公司參與競標的航運集團提出之國安疑慮。

    這項經費約72億5000萬披索（約38億8000萬台幣）的橋樑主體與陸地連接工程，是長32公里的馬尼拉灣跨海大橋計畫一部分。數家中國公司也參與投標，其中中國港灣工程公司提出48億7000萬披索（約26億台幣），是所有投標者中開出的最低價，但是在馬尼拉遭反對聲浪。

    菲律賓島際航運協會（PISA）和其他海運產業利害關係人，10月發出給公共工程部長狄尚（Vince Dizon）和國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）的公開信，力促政府拒絕中國港灣工程公司的投標，信中表示，將這條連接巴丹省（Bataan）和甲美地省（Cavite）的橋梁工程，交由中國國營企業承攬，將「在關鍵國家資產上製造難以防範和令人無法接受的人為破壞和情報蒐集風險」。信中也指該中國公司存有「無法化解的國安風險以及嚴重的商業誠信疑慮」。

    中國港灣工程公司為中國交通建設公司（中交建）子公司。美國國務院2020年制裁中交建旗下數家子公司，指控其在北京的南海人造島礁活動進行「具破壞性的疏浚作業」，以及在全球各地涉及「貪腐、掠奪性融資、環境破壞和其他侵害行為」。

    中國港灣工程公司尚未回應此事。亞銀菲律賓業務主任傑佛瑞斯（Andrew Jeffries）2日聲明，該計畫完全遵循亞銀的規範，菲國公共工程部負責採購程序，亞銀監督此程序確保遵守相關政策與規章。

    
    
