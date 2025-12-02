宏福苑大火攀升至156死！ 港府揭建商用「廉價易燃網」魚目混珠

香港大埔宏福苑大火造成至少156人罹難，市民2日在災場外手持白花默哀致意。（法新社）

香港大埔宏福苑世紀惡火造成的傷亡持續擴大。香港警方週二（2日）下午證實，死亡人數已增至156人，仍有約30人失聯。隨著調查深入，這場災難的人禍內幕也更加驚人。警方與廉政公署採取的拘捕行動持續升級，截至目前已依涉嫌誤殺罪拘捕15人，並揭露建商為了省錢，竟使用不合格的廉價防護網魚目混珠，導致火勢迅速蔓延。

綜合《香港01》等港媒報導，廉政公署調查發現，涉案工程公司在今年7月颱風過後，為了節省成本，購入了每卷僅54港幣（約新台幣217元）的廉價防護網，數量多達2300卷，足以覆蓋全屋苑8座大廈。然而，這批防護網並未達阻燃標準。

廉政專員胡英明指出，為了應付突擊檢查，涉案人士刻意購入少量每卷100港幣（約新台幣402元）的合格阻燃網，安裝在大廈低樓層的「棚腳」處，試圖以此欺騙檢測人員。保安局局長鄧炳強痛批，這種將不合格物料混入使用的行為，加上發泡膠助燃，是導致大火一發不可收拾的主因。

部分遺體燒成灰 10名外傭不幸罹難

警方表示，隨著搜救隊伍深入重災區宏昌閣，又發現了多具遺體，部分甚至已燒成灰燼，需透過DNA或牙齒紀錄才能辨識身分。目前警方已拘捕15名涉案人士，涵蓋承建商、工程顧問及棚架公司人員，年齡介於40至77歲。

此外，這場災難也造成多名外籍移工傷亡。勞工及福利局局長孫玉菡證實，共有10名外傭在火災中罹難。港府宣布，每名罹難外傭的家屬將可獲得包括法定補償與慰問金在內、共約80萬港幣（約新台幣321萬元）的賠償；受傷外傭則可獲5萬至10萬港幣補助。

面對慘重傷亡，香港特首李家超宣布將成立由法官主持的「獨立委員會」徹查事故原因，但他強調12月7日的立法會選舉將如期舉行。警方也提醒，近期發現有詐騙集團利用災情架設假網站或發送簡訊募款，呼籲民眾捐款前務必查證，勿讓愛心遭濫用。

