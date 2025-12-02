蘇丹擬出借港口換武器 俄軍恐插旗紅海

蘇丹擬出借港口給俄軍，恐將使俄軍有能力監視蘇伊士運河。（路透）

《華爾街日報》1日獨家披露，蘇丹軍政府向俄羅斯提出一項為期25年的協議，將允許莫斯科在其境內港口建立海軍基地，換取以優惠價格取得俄國先進武器。一旦雙方達成共識，俄軍將擁有在非洲的首個海軍基地，在紅海戰略水域取得地緣優勢，可以俯瞰重要的蘇伊士運河貿易航線，以及延長俄艦在地中海與印度洋的停留時間，甚至在國際間握有更多談判籌碼。

蘇丹官員透露，根據蘇丹軍政府10月向俄方提交的方案，莫斯科將有權在蘇丹港（Port Sudan）或紅海沿岸一處尚待公布的海濱設施駐紮最多300名官兵，並停泊核動力艦艇在內最多4艘軍艦，且莫斯科也將優先取得利潤豐厚的蘇丹國內採礦權，該國是非洲第3大黃金生產國。若俄軍插旗蘇丹，就能有效監控往返蘇伊士運河的海上交通，該運河是連接歐亞大陸的捷徑，承載全球約12％的貿易量。

作為交換條件，蘇丹軍政府將以優惠價格取得先進的俄國防空系統和其他武器裝備，以便繼續與叛軍「快速支援部隊」（RSF）作戰。蘇丹一名軍方官員也坦言，他們確實需要新的武器供應，但與俄國達成此協議，也可能引發與美國和歐盟的矛盾。美國多年來一直與中國和俄國在非洲的軍事野心搏鬥，對俄國在紅海設立基地也憂心忡忡。一位美方高官直言，俄國在蘇丹港或利比亞設立基地，就可擴大軍事投射範圍，行動將更加肆無忌憚。

據了解，俄國海軍行動目前受限於缺乏可補給與維修的海外不凍港，萬一在利比亞或紅海建立基地，就能使俄艦在地中海與印度洋停留更長時間。這些港口還可能成為俄軍重新武裝和改造軍艦的基地，並有可能切斷重要的海上航道。不僅如此，這對俄國還有難以量化的好處。曾在非洲指揮美軍特戰部隊的退役美國空軍少將希克斯（Mark Hicks）表示，在非洲設立基地對俄國總統普廷「絕對有利」，能提升俄國國際聲望和影響力，從而增加談判籌碼。

