離譜！加州警員屢趁攔查汽車順手偷錢 竊完再逮捕駕駛

美國加州一名警員涉嫌濫用職權，趁例行交通攔查多次從駕駛手中偷取現金，甚至竊取現金後再逮捕受害人，累計金額高達1000美元（約新台幣3萬元）。若罪名成立，他將面臨最高4年有期徒刑及額外1年刑期。

《紐約郵報》報導，加州西科維納警局一名38歲警官加西亞（Jose Garcia）將交通攔查變成個人「提款機」，從駕駛手中偷取現金。據指控，加西亞自2024年9月起，多次在攔查過程中搜查車輛及個人物品，前後共偷走1000美元（約新台幣3萬元），甚至曾在竊取現金後再逮捕受害人。

西科維納市警方於今年2月10日接獲通報後，立即將加西亞列為帶薪行政休假，直到調查結束。洛杉磯縣地檢署長霍克曼（Nathan Hochman）表示，「警官將例行攔查當作個人牟利手段，不僅侵蝕公眾信任，也破壞司法系統的完整性，我們將確保其負起全部責任」。

西科維納警局局長科爾蒂納（Antonio Cortina）則強調，「任何涉及濫用公權或偷竊行為都不可接受，警方將嚴格問責」。加西亞目前面臨一項公款挪用重罪、一項侵占重罪，以及兩項竊盜指控。他已獲准保釋，並排定於2026年1月28日在西科維納法院受審。若罪名成立，加西亞將面臨最高4年監禁及額外1年刑期。

