教宗親臨2020年貝魯特港爆炸現場祈禱 慰問罹難者家屬

羅馬天主教教宗良十四世2日親臨2020年發生致命大爆炸的黎巴嫩貝魯特港的現場祈禱，與慰問罹難者家屬。（法新社）

羅馬天主教教宗良十四世2日在就任後首趟出訪行的最後1天，親臨在2020年發生致命大爆炸的黎巴嫩貝魯特港的遺址祈禱，並慰問聚集在此的爆炸案罹難者家屬。

當良十四世現身爆炸現場迄今僅存的1座筒倉外牆附近時，部分罹難者的家屬高舉慘死親人的照片；良十四世逐一與並肩而立的家屬們握手、談話與端詳照片。

2020年8月4日，存放在倉庫中的大量硝酸銨肥料起火導致貝魯特港大爆炸，造成至少218人死亡、數千人受傷與數十億美元損失；5年後，該案已成為黎國政府失能與官員有罪不罰的象徵，沒有任何官員在屢受阻撓的司法調查中遭定罪，罹難者家屬還無法為親人等到一個公道。

在大爆炸案中失去兄弟、親赴爆炸案遺址覲見教宗的露科茲（Cecile Roukoz）說，教宗來訪清楚傳達出一項訊息，即這場爆炸是一起犯罪…黎巴嫩應該結束有罪不罰，以及確保正義得以伸張。

良十四世11月30日抵達黎巴嫩時，曾呼籲黎國政治領袖尋求爆炸案真相，藉此促成和平與和解。

2020年8月5日，黎巴嫩貝魯特港大爆炸隔天，拍攝的鳥瞰圖顯示，港區幾乎被炸成廢墟，只剩1座看似搖搖欲墜的筒倉。（法新社）

