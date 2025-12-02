港大火煉獄慘況流出！網瘋傳「殘肢、掛屍牌」遺體照 警急喊刪、籲勿轉發

身穿防護衣的警方人員從遍布竹棚殘骸的現場抬出一具遺體。針對網路上流出火場內部駭人照片，警方已介入調查，並呼籲市民切勿轉發，以免對家屬造成二度傷害。（路透）

香港大埔宏福苑世紀惡火已造成至少151人罹難，正當家屬沉浸在悲痛中時，網路上竟流出多張疑似火場內部的駭人照片。畫面中清晰可見焦黑的遺體、甚至人體殘肢，部分更掛上印有「死亡」字樣的分類標籤。對此，香港警方表示高度重視，已要求相關社群平台移除影像，並呼籲市民切勿轉發，以免對家屬造成二次傷害。

疑救援人員外流？ 港警避答來源

據《香港01》報導，近日香港通訊軟體瘋傳多張起火大樓內部的照片。這些照片極度驚悚，不僅拍到了被燒毀的建築結構，還包含多具未能及時逃生的罹難者遺體，以及散落的人體殘肢。更引人注目的是，部分遺體或殘肢上已掛有印著「死亡」字樣的識別吊牌，顯示已經過檢傷分類。

外界強烈質疑，一般民眾難以進入封鎖區，且無法接觸到已進行分類的遺體，照片極有可能是由內部的救援團隊或執法人員拍攝並外流。針對媒體詢問照片來源是否涉及內部人員，香港警方在回應中並未正面否認或證實，僅重申會主動聯絡平台要求下架，並採取適當行動。

這場大火的慘烈程度超乎想像。警方坦言，「宏昌閣」等重災區的火勢極度猛烈，許多遺體已被燒成灰燼。這意味著，儘管當局已出動600名「災難遇害者辨認組」（DVIU）菁英進行地毯式搜索，但仍有極大可能無法尋回所有失聯人士的遺骸，這對期盼見親人最後一面的家屬而言，無疑是最殘酷的消息。

香港警方發言人表示，已留意到網上流傳的照片，非常重視此事件。警方將主動聯絡相關社群平台要求移除違規內容。警方呼籲，基於對死者的尊重，市民切勿保存或轉發相關災難現場影像，避免對死者家屬及社會大眾造成難以抹滅的心理創傷。

