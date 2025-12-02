北海道函館市中心驚傳大火 延燒逾4小時火勢仍未控制

日本北海道函館市中心在今（2）日下午發生大火，儘管當地消防局已出動10多輛消防車趕往灌救，但現場火勢延燒逾4小時仍未獲得控制。（圖擷取自@yamatoairways 社群平台「X」）

日本北海道函館市中心在今（2）日下午發生大火，當地消防局接獲通報後，立即出動10多輛消防車趕往灌救。然而，從接獲通報至今已超過4小時，目前現場火勢仍未獲得控制，也暫未傳出有人員傷亡或受困。

綜合日媒報導，這起火災發生在當地時間下午2點50分（台灣時間下午1點50分）左右，起火點則是函館市中心地帶的本町，當地消防局接獲民眾報案指出，本町有一間不動產公司的辦公室冒出火勢，還有大量濃煙直衝天際，由於附近有許多餐飲店與辦公大樓林立，消防人員不敢大意，派出10輛消防車輛趕赴現場滅火作業。

請繼續往下閱讀...

另外，目前社群平台也瘋傳現場火災畫面，只見起火建築物不僅持續冒出滾滾濃煙，還不斷出現橘紅色火焰，且火勢絲毫沒有減弱的跡象，場面十分怵目驚心。報導指出，目前消防人員仍在持續搶救，目前並未接獲任何人員受傷或逃生不及的通報。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法