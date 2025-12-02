為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    北海道函館市中心驚傳大火 延燒逾4小時火勢仍未控制

    2025/12/02 17:56 即時新聞／綜合報導
    日本北海道函館市中心在今（2）日下午發生大火，儘管當地消防局已出動10多輛消防車趕往灌救，但現場火勢延燒逾4小時仍未獲得控制。（圖擷取自@yamatoairways 社群平台「X」）

    日本北海道函館市中心在今（2）日下午發生大火，儘管當地消防局已出動10多輛消防車趕往灌救，但現場火勢延燒逾4小時仍未獲得控制。（圖擷取自@yamatoairways 社群平台「X」）

    日本北海道函館市中心在今（2）日下午發生大火，當地消防局接獲通報後，立即出動10多輛消防車趕往灌救。然而，從接獲通報至今已超過4小時，目前現場火勢仍未獲得控制，也暫未傳出有人員傷亡或受困。

    綜合日媒報導，這起火災發生在當地時間下午2點50分（台灣時間下午1點50分）左右，起火點則是函館市中心地帶的本町，當地消防局接獲民眾報案指出，本町有一間不動產公司的辦公室冒出火勢，還有大量濃煙直衝天際，由於附近有許多餐飲店與辦公大樓林立，消防人員不敢大意，派出10輛消防車輛趕赴現場滅火作業。

    另外，目前社群平台也瘋傳現場火災畫面，只見起火建築物不僅持續冒出滾滾濃煙，還不斷出現橘紅色火焰，且火勢絲毫沒有減弱的跡象，場面十分怵目驚心。報導指出，目前消防人員仍在持續搶救，目前並未接獲任何人員受傷或逃生不及的通報。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播