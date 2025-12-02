北海道函館市中心驚傳大火 延燒逾4小時火勢仍未控制

北海道函館市中心驚傳大火 延燒逾4小時火勢仍未控制2025/12/02 17:56 即時新聞／綜合報導
日本北海道函館市中心在今（2）日下午發生大火，儘管當地消防局已出動10多輛消防車趕往灌救，但現場火勢延燒逾4小時仍未獲得控制。（圖擷取自@yamatoairways 社群平台「X」）
日本北海道函館市中心在今（2）日下午發生大火，當地消防局接獲通報後，立即出動10多輛消防車趕往灌救。然而，從接獲通報至今已超過4小時，目前現場火勢仍未獲得控制，也暫未傳出有人員傷亡或受困。
綜合日媒報導，這起火災發生在當地時間下午2點50分（台灣時間下午1點50分）左右，起火點則是函館市中心地帶的本町，當地消防局接獲民眾報案指出，本町有一間不動產公司的辦公室冒出火勢，還有大量濃煙直衝天際，由於附近有許多餐飲店與辦公大樓林立，消防人員不敢大意，派出10輛消防車輛趕赴現場滅火作業。
請繼續往下閱讀...
另外，目前社群平台也瘋傳現場火災畫面，只見起火建築物不僅持續冒出滾滾濃煙，還不斷出現橘紅色火焰，且火勢絲毫沒有減弱的跡象，場面十分怵目驚心。報導指出，目前消防人員仍在持續搶救，目前並未接獲任何人員受傷或逃生不及的通報。
8:23— kakeさん。 （@HAKODATEFIRE119） December 2, 2025
湯川町１丁目中高層火災第１出動
14:50
本町6建物火災第２出動
↓
第３出動
15:35
大川町4中高層火災第１出動
函館市内1日3件も火災はやばいな、しかも中高層2件って滅多にない
本町は第３出動にまでなってるし、第3出動なんてここ数年なかった… pic.twitter.com/AbZW01tqH9
【火事情報】北海道函館市本町 丸井今井函館交差点付近 建物から黒煙あがる火災 周辺道路交通規制渋滞12月2日 #北海道 #函館 #五稜郭 #火災 : ニュース速報あれこれ総合 https://t.co/r1psl27DkA #NHK #STV #HTB #函館市 火事消防車サイレン場所出動延焼炎あがる 通行止め pic.twitter.com/cVxFiWZIiF— 災害火災画像速報ニュース2 （@Gt8VUlzRG7buafO） December 2, 2025
【火事情報】北海道函館市本町 丸井今井函館交差点付近 建物から黒煙あがる火災 周辺道路交通規制渋滞12月2日 #北海道 #函館 #五稜郭 #火災 : ニュース速報あれこれ総合 https://t.co/r1psl27DkA #NHK #函館市 #交通情報 通行止め火事消防車サイレン場所出動 pic.twitter.com/96JNkMtN8G— 災害火災画像速報ニュース2 （@Gt8VUlzRG7buafO） December 2, 2025
【最新情報】— NHK北海道 （@nhk_hokkaido） December 2, 2025
函館の中心部で火事 火の勢い収まらず消火中 けが人情報なしhttps://t.co/POepHWjNb0
このあとの #ほっとニュース北海道 で詳しく
NHK ONEの番組ページ????https://t.co/Z4rp93NQr1
NHK ONEで見逃し配信も pic.twitter.com/azHLsdx3rv
熱門賽事、球星動態不漏接