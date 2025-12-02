中國脅迫沒有局外人！紐時評論：日本讓全球正視台灣議題

高市早苗上月在國會「台灣有事」的發言引發中國不滿。（彭博）

紐約時報2日刊登華府智庫「捍衛民主基金會」中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）的「客座評論」指出，日本首相高市早苗上月指出，若中國攻擊或封鎖台灣，將對日本構成「生存」威脅，依法將允許日本海外佈署軍隊，高市說出向來不言而喻的事實，亦即若中國持續強化對台灣的脅迫，勢必將其他民主國家拖下水，因為台灣的命運直接關係到他們的安全。

標題為「日本改變全球必須如何思考台灣」的文章指出，高市在國會上的發言表達長期來的認知：台灣危機將威脅日本的國家安全，同時也是迄今東京將協助捍衛台灣，抵禦中國侵略最明確的公開訊號。

請繼續往下閱讀...

北京的反應猶如高市宣戰，中國透過外交、經濟與軍事等各管道表達對東京的極度憤怒。由於對過往戰爭的仇日情結，北京時常抨擊東京，但這一次的憤怒更加危險：中國擔憂其統一台灣的核心目標正逐漸瓦解。

多年來，中國對台灣實施外交與經濟脅迫，加上幾乎每天的軍演與假消息行動，中國的目標明確：讓台灣人相信抵抗徒勞無功，避免災難性衝突的唯一方式就是屈服。

高市的言論戳破該邏輯。由於日本駐有美軍基地，她的言論不啻警告北京，大幅加劇施壓台灣恐引發盟國聯合反制。這樣的可能性讓北京不安，十多年來，北京試圖避免台灣的安全被視為是區域共同責任。

北京也憂心2028年初台灣總統選舉，若民進黨再次勝選，將延續其2016年以來的執政地位，在北京眼中，這將鞏固台灣人認同，使台灣的抵抗正常化，如此，中國或許感到別無選擇，只能更加施壓台灣。

北京的疑慮促使中國國家主席習近平致電美國總統川普，試圖離間華府與東京的關係。但川普僅禮貌性的表示「理解」台灣對中國的重要性，他近期並批准額外軍售台灣。習近平現在面臨他希望避免的組合：一位似乎不打算出賣台灣的美國總統，以及一位願意說出國家恐遭台灣危機恐波的日本首相。

辛格頓指出，這是區域穩定的關鍵時刻，日本應立場堅定，而美國應力挺日本，如果美日任何一方退讓，北京將視為是施壓成功的證據。但如果美日與其夥伴國家表明，中國對台灣的脅迫恐引發聯合反制，將改變中國的盤算，亦即局勢進一步升級可能引發北京無力控制的大規模對峙。

該文表示，造成當前局勢的並非高市，而是中國多年來的脅迫。而正如高市所作的，在台灣議題上所有利害關係方，公開討論共同面臨的風險，比假裝沉默就能維持和平，更是通往穩定的可靠途徑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法