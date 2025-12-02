又有人被帶走！香港大火「民間記者會」突喊卡 前區議員遭國安約談

廖成利原定召開記者會討論宏福苑大火善後，卻因遭國安處約談而取消，並透露簽署了保密協議。（圖：鄧王周廖成利律師行專頁）

香港大埔宏福苑世紀惡火的究責聲浪，持續遭到官方打壓。繼一名大學生因發起聯署要求獨立調查遭國安處拘捕後，香港泛民主派政黨「民協」主席、前區議員廖成利等多名民間人士，原定2日下午召開記者會討論大火善後，卻在最後一刻因被警方國安處「邀請會面」而被迫取消。

綜合《香港01》與《星島日報》報導，這場名為「高樓維修政策」的民間記者會，原定出席者包括廖成利、知名評論人王岸然及民主黨成員等。他們計畫在會中針對災民支援、工程物料違規、大廈維修圍標問題，以及政府是否應設立「獨立調查委員會」等敏感議題發表意見。

然而，發起人在記者會前夕臨時通知媒體，指「因有部門通知，記者會需要取消」。隨後消息證實，廖成利與王岸然當天分別被警方國安處人員帶往警署協助調查。

離開警署簽保密協議 廖成利：要恰如其分表達

廖成利於2日下午3時許離開元朗警署。他在接受媒體短暫訪問時透露，已就與國安處的會面內容簽署了「保密協議」，因此不便透露詳情。但他語帶玄機地多次強調，日後所有民間團體在表達立場時必須「恰如其分」，並表示民協會「在適當時候」將意見遞交給相關部門。王岸然也在臉書證實自己「見過國安處人員」。

這波針對民間究責聲音的整肅行動始於上週。24歲的大學生關靖豐（Miles Kwan）因發起網上聯署，並在街頭派發傳單，提出包括成立獨立調查委員會在內的「四大訴求」，於11月29日遭國安處以涉嫌「具煽動意圖」拘捕。中央駐港國安公署隨後更發表強硬聲明，將民間的問責聲音定調為「反中亂港分子」企圖「以災亂港」。

