「不戴頭巾」令家人蒙羞？ 穆斯林少女遭父兄捆綁丟入沼澤溺斃

一名18歲的荷蘭穆斯林少女萊恩（Ryan Al Najjar），因不願遵守傳統信仰、拒戴頭巾，並在社群媒體上展現「西方化」生活，被極端保守的親生父親視為家族恥辱。荷蘭檢方近日披露，這名少女慘遭父親和兩名親生兄長聯手策劃「榮譽處決」，被綑綁堵嘴後丟棄在沼澤溺斃。

根據《太陽報》報導，少女萊恩在去年5月失蹤，4天後被發現遭堵住嘴巴並綑綁，遺體被遺棄在荷蘭的一處沼澤。檢方在調查中發現，這起謀殺案是典型的「榮譽處決」，原因是萊恩試圖擺脫傳統束縛，她與男孩交往、在TikTok上直播時化妝且不戴頭巾等行為，讓父兄難以忍受。

檢方尋求對主謀，即少女的父親卡勒德（Khaled），處以25年有期徒刑；兩名執行謀殺的兄長穆罕默德（Mohamed，23歲）和穆哈納德（Muhanad，25歲）則各求刑20年。

駭人聽聞的是，父親與兄弟竟在家族聊天群組中討論「如何殺她」，從下毒、逼她上吊到如何處理屍體都逐一商議，甚至在訊息中以「豬」稱呼少女，說必須「宰掉」。

其父卡勒德在案發後已逃往敘利亞，將缺席審判。儘管兩名兄長和姐妹堅稱謀殺僅由父親一人實施，且卡勒德曾發送電子郵件給媒體試圖攬下所有罪責，但檢方駁斥了他們的說法。

監視器畫面和手機數據更證實，至少其中一名兄長曾與逃亡的父親會面，並在黑暗中將受驚的萊恩帶往沼澤。此外，在萊恩指甲下和綑綁膠帶上的DNA，也與其父親吻合。

檢方強烈譴責此案為一種「針對女性的謀殺」，並強調：「榮譽處決是完全不可接受的。」萊恩的悲劇也揭露了社會安全網的失靈——由於家庭威脅不斷累積，萊恩過去曾受到警方的保護，但在她被謀殺前，保護措施卻已終止，警方尚未透露保護停止的原因。

