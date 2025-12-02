法國航空「起飛前餐點」曝光！ 網吐槽：根本監獄午餐

網友發文分享，搭乘法國航空時的「起飛前餐點」僅是兩片薄薄的起司夾麵包，讓他相當失望。（圖截自Reddit／mattt789）

選擇航空公司時，機上餐點也是乘客注重的項目之一。網友發文分享，搭乘法國航空時的「起飛前餐點」僅是兩片薄薄的起司夾麵包，讓他相當失望。貼文一出，許多網友也紛紛吐槽這簡直像「監獄午餐」。

《紐約郵報》報導，網友在Reddit分享搭乘法國航空（Air France）從巴黎戴高樂機場飛往紐約肯尼迪機場的經濟艙航班時，所提供的「起飛前餐點」僅是兩片薄薄的起司夾麵包，搭配不明醬料，讓他直呼「雖然是經濟艙，但真的有點令人失望」，並表示下次寧可多花錢選擇其他航空。

貼文一出，立刻引發網友熱烈討論。有網友形容「感覺就像監獄午餐」，也有人吐槽「看到法航竟然提供加工起司，就知道事情糟透了」。另有網友幽默表示，「法航高端經濟艙也差不多，但說實話，法式早餐通常也就一杯咖啡加四根香煙」。整體而言，多數網友對法航餐點給予負面評價。

事實上，機上餐點引發乘客不滿並非首次。今年3月，阿提哈德航空（Etihad Airways）一名乘客因食用機上義大利麵後不斷嘔吐，下飛機時甚至需要以輪椅協助移送。該乘客回憶，自己先後腹瀉兩次，之後在整段航程不停嘔吐，每隔五分鐘就得跑一次廁所。飛行接近尾聲時，他甚至無法站立。由於症狀嚴重，他被安排坐在機艙後方，並專門保留一個廁所供他使用。

