為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    法國航空「起飛前餐點」曝光！ 網吐槽：根本監獄午餐

    2025/12/02 17:54 即時新聞／綜合報導
    網友發文分享，搭乘法國航空時的「起飛前餐點」僅是兩片薄薄的起司夾麵包，讓他相當失望。（圖截自Reddit／mattt789）

    網友發文分享，搭乘法國航空時的「起飛前餐點」僅是兩片薄薄的起司夾麵包，讓他相當失望。（圖截自Reddit／mattt789）

    選擇航空公司時，機上餐點也是乘客注重的項目之一。網友發文分享，搭乘法國航空時的「起飛前餐點」僅是兩片薄薄的起司夾麵包，讓他相當失望。貼文一出，許多網友也紛紛吐槽這簡直像「監獄午餐」。

    紐約郵報》報導，網友在Reddit分享搭乘法國航空（Air France）從巴黎戴高樂機場飛往紐約肯尼迪機場的經濟艙航班時，所提供的「起飛前餐點」僅是兩片薄薄的起司夾麵包，搭配不明醬料，讓他直呼「雖然是經濟艙，但真的有點令人失望」，並表示下次寧可多花錢選擇其他航空。

    貼文一出，立刻引發網友熱烈討論。有網友形容「感覺就像監獄午餐」，也有人吐槽「看到法航竟然提供加工起司，就知道事情糟透了」。另有網友幽默表示，「法航高端經濟艙也差不多，但說實話，法式早餐通常也就一杯咖啡加四根香煙」。整體而言，多數網友對法航餐點給予負面評價。

    事實上，機上餐點引發乘客不滿並非首次。今年3月，阿提哈德航空（Etihad Airways）一名乘客因食用機上義大利麵後不斷嘔吐，下飛機時甚至需要以輪椅協助移送。該乘客回憶，自己先後腹瀉兩次，之後在整段航程不停嘔吐，每隔五分鐘就得跑一次廁所。飛行接近尾聲時，他甚至無法站立。由於症狀嚴重，他被安排坐在機艙後方，並專門保留一個廁所供他使用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播