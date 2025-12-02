中國封殺日本藝人演出 日藝能界態度冷靜

濱崎步完成上海場「空席開唱」演出。（翻攝自IG）

對於日本藝人、歌手在中國的演出遭到中止或取消，日本藝能界的反應相對冷靜；日本經濟安保相小野田紀美也在今天的記者會中表示，日本將向全世界傳送優秀的內容與文化，擴大粉絲群，不會偏向特定國家或地區。

小野田本身也兼具酷日本（Cool Japan）戰略擔當相的工作，對於歌手濱崎步、大槻真希在上海的公演遭到中止或強制終止一事，她今天被問及日本政府將如何因應。

小野田表示，對於民間企業所舉辦的個別活動，政府不宜予以評論。不過在酷日本戰略方面，政府確實希望將日本優秀的內容與文化向全世界傳送，以擴大日本的粉絲群，但做法並非偏向特定國家或地區，而是希望能在全球各地都增加粉絲。帶著這樣的目標持續努力，政府也會確實給予支持。

濱崎步、大槻真希在中國的演出遭到中止並發單獨事件，近期已有多位藝人和樂團的表演傳出被中止的消息。不過日本藝能界的反應相對冷靜。

搞笑藝人西岡純子在電視新聞節目中指出，她並不清楚理由是不可抗力還是什麼，但是中止的影片（大槻真希在演唱中突然被熄燈）已經在網路上被大量轉傳。也就是說只要在中國辦活動，就會有這樣的風險，這件事已經廣為全世界所知。

她表示，大家可能就會想「那還是不要在中國辦活動好了」，另一方面，原本期待在中國參加活動的粉絲也會覺得非常遺憾。這對中國來說完全沒有好處。

藝人石原良純表示，這究竟是高市首相的一時不慎，還是另有戰略考量，他不清楚，但可以確定的是，一切都是從那個發言開始的。

在這樣的情勢下，日中關係變成現在這個樣子，其中也可能包含某種「殺雞儆猴」的意味。不是上面下令，而是下面的人為了向上級證明「我已經這樣努力排斥日本了」，企圖邀功，也不奇怪。而導火線或許在中國國內。若是這樣，那就有可能跟經濟不安、或是因應各種醜聞時，必須保護中國共產黨這件事有關，石原指出，這就是這個國家（中國）一貫的做法。

近來頻頻利用社群平台X發文聲援日本的美國駐日大使葛拉斯，也在X發文表示，「有些人感受不到音樂的力量，這真是太遺憾了」，他表示，為了體現「美日夥伴關係」，附上了美國搖滾樂團Journey的歌曲「Don't Stop Believin'」的影片連結，鼓勵大槻真希和所有原定在萬代南夢宮音樂現場演出的藝術家們，希望大槻真希能夠繼續與世界分享她飽含深情的歌曲，並成為不同文化之間的橋樑。

