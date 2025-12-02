為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    德軍出大包！運送彈藥過夜無人看管 隔天2萬發子彈不翼而飛

    2025/12/02 16:51 即時新聞／綜合報導
    1輛民用卡車上裝載原本送往聯邦國防軍的彈藥，竟遭不明人士偷走2萬發子彈、煙霧彈等彈藥。子彈示意圖，與本新聞無關。（路透）

    德國軍方出現重大安全缺失！1輛民用卡車上裝載原本送往聯邦國防軍的彈藥，竟遭不明人士偷走2萬發子彈、煙霧彈等彈藥，恐為預謀犯案，德軍和檢警加緊追查中。

    綜合德國媒體報導，1輛民用卡車原定要運送給德國國防軍的彈藥竟被盜走，這輛受委託運送彈藥的民間運輸公司，在運送途中司機停留在薩克森-安哈爾特州（Saxony-Anhalt）1處工業區的停車場過夜，車上貨物無人看管，直到隔天送往營區卸貨時，才發現數箱彈藥已不翼而飛。

    經清點後發現，約有1萬發手槍子彈實彈、9900發自動步槍空包彈以及煙霧彈被竊；德國聯邦國防部坦承這是嚴重安全疏失，這家民用運輸公司違反了敏感彈藥運輸的安全規定，相關合約明確規定，公司必須確保聯邦國防軍貨物的安全，此類運輸會安排兩名司機，其中一人必須在停靠期間全程監控運輸情況。

    這些規則顯然沒有被遵守，初步調查數據顯示，當晚停車並非計劃之內，司機很可能是臨時決定去附近飯店過夜，這此期間他卡車上的貨物一直無人看管。國防部發言人強調：「我們非常重視這起盜竊案，因為這種彈藥絕不能落入不法分子手中。」

    調查人員認為，這起竊案是預謀的，犯人一直在監視運輸程序。目前，德國聯邦國防軍和當地警方正在全力追捕肇事者。

