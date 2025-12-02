德軍出大包！運送彈藥過夜無人看管 隔天2萬發子彈不翼而飛

1輛民用卡車上裝載原本送往聯邦國防軍的彈藥，竟遭不明人士偷走2萬發子彈、煙霧彈等彈藥。子彈示意圖，與本新聞無關。（路透）

德國軍方出現重大安全缺失！1輛民用卡車上裝載原本送往聯邦國防軍的彈藥，竟遭不明人士偷走2萬發子彈、煙霧彈等彈藥，恐為預謀犯案，德軍和檢警加緊追查中。

綜合德國媒體報導，1輛民用卡車原定要運送給德國國防軍的彈藥竟被盜走，這輛受委託運送彈藥的民間運輸公司，在運送途中司機停留在薩克森-安哈爾特州（Saxony-Anhalt）1處工業區的停車場過夜，車上貨物無人看管，直到隔天送往營區卸貨時，才發現數箱彈藥已不翼而飛。



經清點後發現，約有1萬發手槍子彈實彈、9900發自動步槍空包彈以及煙霧彈被竊；德國聯邦國防部坦承這是嚴重安全疏失，這家民用運輸公司違反了敏感彈藥運輸的安全規定，相關合約明確規定，公司必須確保聯邦國防軍貨物的安全，此類運輸會安排兩名司機，其中一人必須在停靠期間全程監控運輸情況。

這些規則顯然沒有被遵守，初步調查數據顯示，當晚停車並非計劃之內，司機很可能是臨時決定去附近飯店過夜，這此期間他卡車上的貨物一直無人看管。國防部發言人強調：「我們非常重視這起盜竊案，因為這種彈藥絕不能落入不法分子手中。」

調查人員認為，這起竊案是預謀的，犯人一直在監視運輸程序。目前，德國聯邦國防軍和當地警方正在全力追捕肇事者。

20,000 rounds of ammunition for the German Army （Bundeswehr）, including roughly 10,000 live rounds for handguns, 9,900 blank rounds for automatic weapons, and smoke munitions, were stolen by unknown individuals overnight last Monday and Tuesday from a civilian cargo truck that… pic.twitter.com/HT2zNeIsQT — OSINTdefender （@sentdefender） December 2, 2025

