    首頁 > 國際

    美烏佛州會談落幕 澤倫斯基：情況看起來好多了

    2025/12/02 16:13 編譯孫宇青／綜合報導
    澤倫斯基1日在與馬克宏會晤後，對美國提出的烏俄和平計畫前景表達出樂觀。（法新社）

    澤倫斯基1日在與馬克宏會晤後，對美國提出的烏俄和平計畫前景表達出樂觀。（法新社）

    在美國和烏克蘭11月30日於佛州的會談結束後，烏國總統澤倫斯基1日在與法國總統馬克宏會晤後，對美國總統川普提出的烏俄和平計畫前景表達出樂觀，稱「情況看起來好多了」，並坦言領土問題仍是最棘手的部分。

    《美聯社》報導，澤倫斯基表示，烏美雙方11月30日針對川普和平計畫，進行長達6.5小時的討論，目前前景更加樂觀，但領土問題最為棘手。此外，戰爭資金和重建問題若沒有歐洲夥伴的參與，就難以解決。安全保障需要美國和歐洲做出具體承諾，「我們必須在這方面非常謹慎，但方案看起來愈來愈好」。

    他補充說，與華府的會談仍在進行中。美方已向烏方闡述其立場，現在希望與莫斯科討論同一議題。

    法國總統馬克宏則表示，會談仍處於「初步階段」，但他稱這一系列外交活動「可能成為烏克蘭和平與歐洲安全的轉捩點」。馬克宏還讚揚美國對於和平的努力，但堅持認為​​任何和平計畫「只有讓歐洲人坐到談判桌前，才能最終敲定」。

    馬克宏也透露，未來幾天美國官員和西方夥伴將舉行「關鍵討論」，旨在確認美國在烏國安全保障方面的參與情況。

    馬克宏辦公室表示，總統和澤倫斯基與英、德、波蘭、義大利、挪威、芬蘭、丹麥和荷蘭領袖舉行會談，歐洲理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、歐盟執委會主席馮德萊恩、北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特也有參加會談。

    此外，馬克宏和澤倫斯基也與川普特使魏科夫通電話，後者已啟程前往莫斯科，準備在2日會見俄國總統普廷，與對方討論美烏針對停戰的立場。

