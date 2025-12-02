為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    俄羅斯油輪於黑海遭襲 土耳其警告衝突威脅航行安全

    2025/12/02 15:57 編譯謝宜哲／綜合報導
    土耳其表示，油輪「中伏爾加2號」在黑海遭到襲擊。（@real_Ne_moskal）

    土耳其今（2）日表示，1艘俄羅斯油輪在前往格魯吉亞的途中於黑海遭到襲擊，所幸無人受傷。幾天前另有2艘油輪在土耳其海岸附近遭遇爆炸攻擊。

    根據《法新社》報導，1名烏克蘭安全部門消息人士聲稱對這2起襲擊事件負責，並告訴《法新社》無人機襲擊「隱密運輸俄羅斯油」的船隻。

    最新一起事件發生在2日上午，遭到攻擊的是「中伏爾加2號」（Midvolga 2）油輪。土耳其海事局在X上指出，「中伏爾加2號」載有13名船員和葵花籽油（sunflower oil），從俄羅斯駛往喬治亞共和國，在距離土耳其海岸約130公里的海面上處遭到襲擊。

    土耳其海事局聲稱，船上13名船員都沒有異常狀況，也未提出任何援助請求。

    土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）1日批評無人機襲擊是「令人擔憂的局勢升級」。他談到11月28日發生的無人機襲擊時說「我們絕不能接受這些襲擊，它們威脅到我們專屬經濟區內的航行安全、環境和生命安全。」

    艾多根強調，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突，已發展到威脅黑海航行安全的地步。

