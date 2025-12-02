活躍表演半世紀 沖繩美麗海水族館52歲長壽明星海豚「沖醬」死亡

過去50年來「沖醬」持續活躍在海豚表演的第一線，為眾多遊客帶來歡樂。沖繩美麗海水族館海豚示意圖。（美聯社）

日本沖繩美麗海水族館飼養的明星寬吻海豚「沖醬」（オキちゃん），今（2日）在該館的海豚劇場被確認死亡，推估年齡為52歲，為日本國內鯨豚類飼養時間最長的紀錄，半世紀以來一直活躍在海豚表演的第一線。

據《沖繩時報》（沖縄タイムス）報導，1975年沖繩國際海洋博覽會，寬吻海豚「沖醬」被送往會場，此後原址成為美麗海水族館，在過去50年來「沖醬」持續活躍在海豚表演的第一線，為眾多遊客帶來歡樂。

同時「沖醬」不斷刷新日本國內鯨豚類飼養時間最長的紀錄，今年夏天起「沖醬」身體狀況不佳，一直持續接受治療和療養，今水族館官方遺憾宣布「沖醬」死亡，推估年齡為52歲，初判死因為「年老身體機能下降所引起的疾病」。

今年5月為感謝牠在半世紀以來對沖繩觀光振興的貢獻，沖繩縣府授予「縣觀光特別獎」，沖繩縣知事玉城丹尼也發表了哀悼聲明，表示：「對於牠長年的功績，我致以衷心的感謝，並深切祈願牠能安息。」

