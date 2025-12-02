私宅變「AV拍攝地」! 南韓12萬支家用監控遭駭 私密影像當A片賣

南韓驚爆大規模網路侵害事件，受害者住所成「AV錄影棚」。示意圖。（彭博社）

南韓驚爆大規模網路侵害事件，受害者住所成「AV錄影棚」！南韓警方近日逮捕4名嫌犯，他們被控利用家庭監控設備的安全漏洞，駭入超過12萬支私人或商業監控，將偷拍到的影像製作成具「性剝削內容」的影片，並在海外網站上公然販售牟利。據悉，被入侵的地點包括私人住宅、KTV，甚至連婦產科診所都受害，個人隱私形同虛設。

據《BBC》報導，南韓警方昨（1日）公布偵辦成果，指出4名嫌犯利用網路攝影機的資安漏洞，如密碼設定過於簡單等，入侵家戶與商家的攝影畫面，範圍遍及私人住宅、KTV包廂、皮拉提斯教室，甚至婦科診所。

南韓國家警察廳發布聲明表示，4名嫌疑人並非同夥，而是各自獨立行動。他們取得影像後剪輯成性剝削影片，在海外非法網站販售牟利。

其中一名嫌犯被控入侵6萬3000支攝影機，製作545部性剝削影片，並以虛擬資產換取約3500萬韓元（約新台幣88萬元）。另一名嫌犯則涉嫌駭入7萬支攝影機，售出648部影片，獲利約1800萬韓元（約新台幣38萬元）。

警方指出，這兩人製作的影片占該非法網站過去一年上架量的62%，目前已著手封鎖並關閉該網站，並與外國執法人員合作追查網站管理者。同時還逮捕3名購買或觀看影片的使用者。

南韓警政廳網安調查主管朴宇鉉（Park Woo-hyun）痛批：「入侵IP攝影機與非法偷拍，嚴重傷害受害者，是重大犯罪。我們將徹查到底。」他也強調，觀看與持有非法影像同樣構成犯罪，警方將積極調查。

目前警方已親自通知58個受到影響的地點，指導受害者更改密碼，並協助下架、封鎖相關內容，同時持續追查更多受害者。

警方呼籲，IP攝影機使用者務必提高警覺，並「立即且定期」更換密碼，才能降低遭駭風險。

