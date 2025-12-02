計票突中斷！川普警告宏都拉斯：若改結果將「付出慘痛代價」

美國總統川普放話打擊「毒品共產黨」，介入宏國大選。（美聯社檔案照）

宏都拉斯總統大選陷入計票僵局，美國總統川普1日親自跳上火線，對這個中美洲國家的選舉官員發出措辭嚴厲的威脅。川普在社群媒體上警告，若有人試圖改變選舉結果，將會「付出慘痛代價」（hell to pay）。他也在毫無證據的情況下指控當局試圖操弄選舉。

據《福斯新聞》報導，宏都拉斯國家選舉委員會（NEC）主席霍爾（Ana Paola Hall）稍早宣布，初步快速計票系統在完成57%的選票統計後已達到結論並停止更新。目前的計票結果顯示，兩位保守派候選人，包括執政黨以外的阿斯夫拉（Nasry Asfura）與自由黨的納斯拉亞（Salvador Nasralla）票數咬得非常緊，川普力挺的阿斯夫拉僅領先數百票。至於執政黨「自由重建黨」（LIBRE）的候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則大幅落後約20個百分點。

霍爾隨後澄清，2人形成「技術性平手」，將啟動人工計票，呼籲各界耐心等待。

這一計票停滯引發川普強烈不滿。他在「真實社群」（Truth Social）發文怒斥：「如果他們這麼做（改變結果），將會付出慘痛代價！宏都拉斯人民在11月30日踴躍投票。」川普要求委員會必須完成計票，「成千上萬宏都拉斯人的選票必須被計算，民主必須獲勝！」

力挺右翼候選人 誓言打擊「毒品共產黨」

在計票凍結前，川普已公開表態支持阿斯夫拉，稱他是「美國政府唯一願意合作的宏都拉斯候選人」，並揚言要與他聯手打擊「毒品共產主義者」（narco-communists）。川普的最新警告為原本就充滿敵意的選後氛圍增添了更多壓力。

目前宏都拉斯選委會網站的部分系統似乎已下線，官方雖表示計票將持續，但未說明何時會公布更新數據。兩位領先的候選人都以目前的膠著數據宣稱自己具備優勢，但均未自行宣布勝選。川普先前宣布將特赦因販毒在美服刑的宏國前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），也讓這場選舉蒙上了濃厚的美國干預陰影。

