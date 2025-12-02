為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    計票突中斷！川普警告宏都拉斯：若改結果將「付出慘痛代價」

    2025/12/02 16:11 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普放話打擊「毒品共產黨」，介入宏國大選。（美聯社檔案照）

    美國總統川普放話打擊「毒品共產黨」，介入宏國大選。（美聯社檔案照）

    宏都拉斯總統大選陷入計票僵局，美國總統川普1日親自跳上火線，對這個中美洲國家的選舉官員發出措辭嚴厲的威脅。川普在社群媒體上警告，若有人試圖改變選舉結果，將會「付出慘痛代價」（hell to pay）。他也在毫無證據的情況下指控當局試圖操弄選舉。

    據《福斯新聞》報導，宏都拉斯國家選舉委員會（NEC）主席霍爾（Ana Paola Hall）稍早宣布，初步快速計票系統在完成57%的選票統計後已達到結論並停止更新。目前的計票結果顯示，兩位保守派候選人，包括執政黨以外的阿斯夫拉（Nasry Asfura）與自由黨的納斯拉亞（Salvador Nasralla）票數咬得非常緊，川普力挺的阿斯夫拉僅領先數百票。至於執政黨「自由重建黨」（LIBRE）的候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則大幅落後約20個百分點。

    霍爾隨後澄清，2人形成「技術性平手」，將啟動人工計票，呼籲各界耐心等待。

    這一計票停滯引發川普強烈不滿。他在「真實社群」（Truth Social）發文怒斥：「如果他們這麼做（改變結果），將會付出慘痛代價！宏都拉斯人民在11月30日踴躍投票。」川普要求委員會必須完成計票，「成千上萬宏都拉斯人的選票必須被計算，民主必須獲勝！」

    力挺右翼候選人 誓言打擊「毒品共產黨」

    在計票凍結前，川普已公開表態支持阿斯夫拉，稱他是「美國政府唯一願意合作的宏都拉斯候選人」，並揚言要與他聯手打擊「毒品共產主義者」（narco-communists）。川普的最新警告為原本就充滿敵意的選後氛圍增添了更多壓力。

    目前宏都拉斯選委會網站的部分系統似乎已下線，官方雖表示計票將持續，但未說明何時會公布更新數據。兩位領先的候選人都以目前的膠著數據宣稱自己具備優勢，但均未自行宣布勝選。川普先前宣布將特赦因販毒在美服刑的宏國前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），也讓這場選舉蒙上了濃厚的美國干預陰影。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播