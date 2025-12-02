為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    宏都拉斯國會改選大勢底定 兩大親台政黨豪奪7成席次超過修憲門檻

    2025/12/02 15:25 編譯孫宇青／綜合報導
    阿斯夫拉（左）與納斯拉亞（右）的總統寶座之爭尚待確認，但兩人所屬的國家黨及自由黨，雙雙在國會改選拿下好成績。 （法新社）

    宏都拉斯總統大選2位親台派候選人票數難分軒輊，形成「技術性平手」，正待人工計票。不過，國會改選大勢已定，兩大親台在野黨在128席中合計取得90席，已超過3分之2的修憲門檻。

    宏都拉斯《新聞報》（La Prensa）與《國家報》（El Pais）引述全國選舉委員會（CNE）資料報導，宏國國會改選初步結果已出爐，目前在總統大選中領先的阿斯夫拉（Nasry Asfura）所屬的右派「國家黨」（PN），在128席的單一國會裡囊括50席，較目前席次增加6席，將在2026至2030年新一屆國會中從最大在野黨躍居為第一大黨。

    至於在總統選舉中目前與阿斯夫拉僅差500餘票的納斯拉亞（Salvador Nasralla）所屬的中間偏右「自由黨」（PL），席次更是從上屆22席激增至40席，將成國會第二大黨。光譜同屬右派的自由黨與國家黨在國會合計將達90席，超過修憲門檻所需的86席，不但今後能主導宏國立法方向、憲政改革，甚至能撼動現任左派政府2021年至今所作出的施政內容。

    目前執政的左派「自由重建黨」（Libre），不但總統候選人蒙卡達（Rixi Moncada）得票數遠遠低於前兩名候選人，該黨國會席次也從上屆50席暴跌至34席。

    宏國此次大選備受各界關注，在野的國家黨和自由黨候選人選前雙雙表示，若勝選可能恢復與台灣的外交關係。現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）政府在2023年與台灣斷交轉與中國建交。

