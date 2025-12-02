宏國大選2親台候選人拉鋸 選委會：「技術性平手」啟動人工計票

宏都拉斯總統大選，阿斯夫拉（右）只比納斯拉亞（左）多出515票，開票進度停在57％。圖為2人投票後展示沾墨蓋下指印的手指。（法新社）

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）只比「自由黨」候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）多出515票，2人皆為親台立場，目前開票進度停在57％，選委會主席霍爾（Ana Paola Hall）指稱這是「技術性平手」，將啟動人工計票，呼籲民眾耐心等待。

差距515票 開票進度停在57％

綜合外媒報導，霍爾自當地時間1日下午1時許公布已開票57％後，就沒有再更新最新結果，使得宏國民眾感到困惑和緊張；與此同時，開票網站也當掉無法使用，讓選民更加憂心忡忡。

請繼續往下閱讀...

表態支持阿斯夫拉的美國總統川普，於1日晚間針對宏國開票停止一事發文，斥責宏都拉斯選委會試圖改變選舉結果。川普表示，若阿斯夫拉沒有當選，那麼宏國將付出慘痛代價，此前他曾威脅要中斷對宏都拉斯的援助。

據了解，阿斯夫拉和納斯拉亞的得票率都是將近40％，前者略為多出515票，至於執政黨執政黨「自由重建黨」候選人蒙卡達（Rixi Moncada）僅有19％，已無角逐希望。

宏都拉斯總統選舉為「領先者當選（簡單多數制）」，亦即在投票中獲得最高票的即為當選，沒有第二輪選舉，阿斯夫拉與納斯拉亞之中將有1人會在2026至2030年執政。

