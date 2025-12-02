日藝人中國演出被取消 日大臣小野田紀美：應擴大全球粉絲族群

日本經濟安保大臣小野田紀美再三對日本各項產業過度依賴中國的情形提出示警。（彭博）

日本與中國近來因「台灣有事」議題交惡，日本多組藝人在中國的演出被無預警取消，引發中國粉絲不滿。日本經濟安全保障大臣小野田紀美2日被問及此事，仍強調不該過度依賴中國，重申「我們希望擴大全球粉絲族群」。

《產經新聞》報導，小野田紀美在記者會上被問及日本藝人近期在中國的演唱會被取消一事表示，她不願評論個別事件，但日本推廣的「酷日本戰略」不會「專注於某個特定地區，而是致力於擴大全球粉絲族群」。

日本首相高市早苗先前就「台灣有事」發表看法，認為可能觸發日本採取自衛手段後，北京當局暴跳如雷，之後多位日本藝人在中國的演出活動相繼取消，包括日本天后濱崎步上海演唱會因「不可抗力」因素取消，而演唱熱門動漫「海賊王」主題曲的大槻真希的演出也被迫中斷。

小野田紀美先前談及中國呼籲公民避免前往日本一事表示，「對於一個只要遇到不滿，就會立刻採取經濟手段威嚇的國家過度依賴，是一種風險」，對日本的供應鏈及觀光過度依賴中國表達出危機感。

