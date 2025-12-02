印尼洪災逾600死、500失聯、百萬人受困 災民嘆：水來像海嘯

印尼洪災慘況持續擴大，死亡人數已飆破600人，另有500人失聯。（法新社）

印尼洪災慘況持續擴大，死亡人數已飆破600人，另有500人失聯。救難人員仍在泥濘與斷橋間艱苦前進，試圖抵達仍被孤立的災區。印尼政府災害管理局指出，本次洪災源自罕見在麻六甲海峽上形成的氣旋，橫掃三省，影響人口高達150萬。暴雨連日轟炸，造成傷者數千、道路中斷、物資全無，部分居民直言「水來的像海嘯」。

根據《BBC》報導及印尼政府災難機構數據，這場罕見的氣旋引發的洪水，重創亞齊（Aceh）、北蘇門答臘（North Sumatra）和西蘇門答臘（West Sumatra）三省。由於水位暴漲，大量道路、橋樑被沖毀，數千災民與外界聯繫中斷，物資補給陷入停滯。

請繼續往下閱讀...

亞齊省的居民阿瑪莉雅（Arini Amalia）心有餘悸地表示，洪水來襲時的猛烈程度「就像海嘯一樣」，甚至連她的祖母都說：「這是我活到現在，見過最慘的災難！」

在西蘇門答臘的「雙子橋」地標附近，瑪麗安娜（Mariana）絕望地望著挖掘機在厚厚的泥濘中挖掘，她失蹤的家人——包括她15歲的兒子，可能就被埋在其中。她悲痛地說：「看到挖掘機挖下去，泥漿這麼厚，我一直在想，找到我的孩子時，他會是什麼樣子？會不會連面貌都無法辨認了？」

災區人道危機迫在眉睫。在北蘇門答臘重災區，居民梅桑蒂（Maysanti）向《BBC》透露，援助物資根本無法運抵，她的家園「什麼都沒了」，食物儲備已用盡。「現在連泡麵都被搶著要。我們急需食物和米。」為了獲得基本的飲用水和網路訊號，她必須徒步走好幾公里。

由於網路通訊中斷多日，在亞齊省中部，數千民眾擠在縣府辦公室外大排長龍，只為使用當局提供的星鏈衛星設備（Starlink），希望聯繫上失聯的親人。

隨著災情惡化，外界對政府的救災反應也引發越來越多怒火。批評者指責當局對這場洪災準備不足，政府繁瑣的程序更是拖慢了食物的運送速度。

近來南亞和東南亞地區飽受豪雨侵襲，包括泰國、馬來西亞、斯里蘭卡等地都傳出死亡災情。在斯里蘭卡，約355人死亡；泰國則至少有176人喪命。據統計，過去一週南亞和東南亞的洪災和土石流已造成約1100人死亡。

氣象學家分析，除了每年11月到隔年3月的東北季風影響，氣候變遷可能也扮演了角色，造成熱帶氣旋的強度增加、降雨更加極端，導致毀滅性的洪災。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法