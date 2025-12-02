美參院領袖舒默辦公室遭炸彈郵件威脅 聲稱2020年大選被操縱

美國參議院民主黨領袖舒默表示，他位於紐約的3處辦公室收到來自同一郵箱地址的炸彈威脅郵件。（美聯社）

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）1日表示，他位於紐約的3處辦公室收到來自同一郵箱地址的炸彈威脅郵件，郵件聲稱「2020年大選被操縱」。

根據《美聯社》報導，舒默稱當地執法部門收到針對他位於紐約羅徹斯特（Rochester）、賓漢頓（ Binghamton）和長島（Long Island）辦公室的炸彈威脅郵件，郵件主題為「MAGA」（讓美國再次偉大）。

請繼續往下閱讀...

舒默指出，地方和聯邦執法部門立即做出反應，進行全面的安全排查。他感謝執法部門迅速而專業的反應，確保辦公室對所有紐約人來說都安全無虞。

一位執法部門消息人士證實，薩福克郡（Suffolk）警方已對舒默位於紐約長島的辦公室做出回應，但無法確認威脅的具體細節。該消息人士要求匿名，因為調查仍在進行中。

美國國會警察拒絕置評，稱出於安全考慮，不會討論議員的安全問題。

川普曾在2020年總統大選中敗給拜登，此後他聲稱選舉被「操縱」或「竊取」，但法院在數十起訴訟中駁回或裁定川普競選團隊敗訴，且美國50個州的選舉官員都認證了選票。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法