憂公共安全惡化 59％日本人反對積極接納外籍勞工

外籍居民及遊客的大幅增加，讓日本社會的排外情緒愈發濃烈。

日本第一大報《讀賣新聞》和早稻田大學社會科學研究所最近一項調查顯示，59％的受訪者不贊成日本積極接納外籍勞工，比例較去年11月至12月的調查結果大幅上升13％。此外，67％受訪者支持加強國防，較去年調查略低2個百分點。

《讀賣》旗下英文報紙《日本新聞》（The Japan News）報導，這兩家機構共同進行一項全國性的郵寄問卷調查，旨在了解7月參議院選舉後公眾的政治傾向。

當被問及日本是否應該積極接納外國人為勞動力時，59％的受訪者表示反對或有些反對。針對外國人在日本居住人數增加可能帶來的影響。68％的受訪者認為「公共安全將惡化」，有63％的受訪者認為「語言、文化和習俗的差異會導致麻煩」。不過，也有61％的受訪者認為外籍勞工有助於緩解勞動力短缺。

在認為公共安全會惡化的受訪者中，79％的年齡在18至39歲之間，72％的年齡在40至59歲之間，59％的年齡在60歲（含）以上，這表明勞動年齡人口對公共安全更為擔憂。年齡較大的受訪者對接納外籍勞工則持較正面的態度。在認為有助於緩解勞動力短缺的受訪者中，53％的年齡在18至39歲之間，60％的年齡在40至59歲之間，67％的年齡在60歲（含）以上。

當被問及國家利益是否應優先於國際合作時，70％的受訪者表示同意或有些同意，此一比例高於去年調查的65％，也是自2017年首次提出此問題以來的最高比例。

儘管所有年齡層中只有28％的人表示「理解」美國總統川普倡導的「美國優先」政治立場，但在18至39歲年齡層中，此一比例高達54％。在民眾對生活狀況普遍不滿的背景下，這凸顯以川普為代表的「本國優先」趨勢在日本的蔓延，尤其是在30歲（含）以下的年輕人中。

另外，當被問及是否應該進一步加強日本的國防能力時，67％的人表示支持或有些支持，低於去年的69％。31％的人表示反對或有些反對，高於去年的30％。

當被問及在當前的國家政治中，他們更重視「穩定」或「改革」時，52％的受訪者選擇改革，46％則選擇穩定。這是自2018年引入此問題以來，過去5次調查中首次出現選擇改革的受訪者比例超過穩定的情況。

對當前國家政治表示不滿或某種程度不滿的受訪者比例高達88％，這是自2014年首次提出該問題以來的最高比例。

當被問及希望哪些政黨組成政府（不考慮現有議席數）時，自民黨以48％的支持率位居榜首，其次是國民民主黨（31％）、立憲民主黨（25％）和日本維新會（25％）。

該調查於9月24日（石破茂內閣任期即將結束）至10月31日（高市早苗內閣組成之後）進行，調查對象為全國3000名選民，共收到2004份有效問卷，回覆率為67％。

