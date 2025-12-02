白俄、立陶宛互控侵犯領空 東歐緊張局勢升溫

白俄羅斯走私者經常使用氣球將違禁品運入立陶宛等歐盟國家。（美聯社）

俄羅斯的親密盟友白俄羅斯，與歐盟成員國立陶宛近日爆發嚴重外交衝突，雙方互相指控對方侵犯領空。白俄羅斯聲稱逮到立陶宛派遣無人機進行間諜活動，甚至投擲「極端主義宣傳品」；立陶宛則強硬駁斥為「捏造故事」，並向歐盟投訴，指控白俄羅斯利用走私氣球頻繁入侵領空，根本是盧卡申科政權發動的「混合式攻擊」。

根據《路透》報導，立陶宛首都維爾紐斯機場週日（29日）因空域出現可疑氣球，被迫暫停所有航班，這已是波羅的海國家近期一系列飛航中斷事件的最新一起。立陶宛方面指出，這些氣球多為走私集團用來運送違禁香菸，並直指是白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）放任這類行為，企圖干擾立陶宛運作。

然而，白俄羅斯內政部隨即反咬一口，指控立陶宛是幕後主使。白俄羅斯聲稱在西部城市格羅德諾（Grodno）街頭發現一架來源不明的無人機，該無人機配備有攝影鏡頭，具備情報蒐集能力，更離譜的是，它被用來投擲「極端主義印刷材料」。白俄羅斯公佈的照片顯示，無人機旁散落著白紅白旗幟，這是反對盧卡申科政權的廣泛象徵。白俄羅斯內政部進一步聲稱，經專家鑑定，這架無人機是從立陶宛境內的卡普恰米斯蒂斯村（Kapciamiestis）起飛。

面對白俄羅斯的指控，立陶宛國家危機管理中心發言人駁斥，強調維爾紐斯並未發送任何無人機進行間諜活動，並痛批：「這並非白俄羅斯政權第一次捏造故事，並向西方國家和立陶宛發出指控。」

立陶宛外交部發言人透露，歐盟外交部門已召見白俄羅斯代表，並呼籲「停止對歐盟國家的混合式攻擊」。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也透過社群媒體X發文表示，兩國邊境情勢正「惡化中」，氣球入侵事件日益增多，她嚴厲譴責：「盧卡申科政權這種混合式攻擊是完全不可接受的。」

由於白俄羅斯在2022年允許俄羅斯利用其領土入侵烏克蘭，加上盧卡申科政權長年的人權爭議，立陶宛與白俄羅斯關係緊張已持續多年。

