港府引用「23條」禁2民主派組織 連捐款也最高判囚14年

香港保安局長鄧炳強引用國安法條款發出禁令，聲稱此舉對於「維護國家安全」是必要的。（歐新社資料照）

香港政府持續加大對異議聲音的打擊強度。香港保安局2日宣布，依據去年通過的《維護國家安全條例》（俗稱基本法23條），禁止兩個民主派組織在香港運作。根據憲報公告，任何身為這些組織成員、或向其提供資金援助的人士，將面臨最高100萬港元（約新台幣404萬元）罰款及14年監禁的重刑。

據《法新社》報導，遭到港府點名禁止的兩個組織分別為「香港議會」（Hong Kong Parliament）與「香港民主獨派聯盟」（Hong Kong Democratic Independence Union）。保安局長鄧炳強引用國安法條款發出禁令，聲稱此舉對於「維護國家安全」是必要的。

由於這兩個組織主要在海外透過社群媒體運作，成員多流亡國外，外界尚不清楚禁令對其海外營運的實質影響。然而，這項禁令的法律效力主要在於切斷其與香港本地的聯繫，任何在港人士若被認定為成員或對其進行捐款，都將面臨嚴厲的刑事責任。

19歲女拍片宣傳 遭判刑1年

事實上，這波整肅行動早已展開。部分海外成員已被列入香港警方的通緝名單或懸賞名單。而在香港本地，一名年僅19歲的女子因參與拍攝兩段宣傳「香港議會」的影片，承認「作出具一項或多項煽動意圖的作為」罪名，上個月被判處入獄1年。

北京在2019年香港爆發大規模民主抗爭後，於2020年實施《港區國安法》。去年，香港立法會進一步通過了被稱為「基本法23條」的在地國安法，增設了五類新罪行並加重了對煽動罪的刑罰。

官方數據顯示，截至11月初，香港已有348人因涉嫌各類國安罪行被捕，其中172人遭定罪。此次針對海外組織的禁令，被視為港府進一步利用法律工具，阻斷海外抗爭力量與本地社會連結的最新舉措。

