濱崎步遭抵制仍唱完全場！胡采蘋：中共惹怒日本兩大女王後果慘了

日本天后濱崎步今年8月來台開唱。（大步整合行銷提供）

中國近期對日本展開全面抵制，連流行天后濱崎步在上海開唱，也在前一天遭無預警喊停。不過濱崎步仍堅持站上舞台，對著空無一人的場館唱完全場，引發各界讚嘆。對此，財經網美胡采蘋直言，這次事件恐怕已超出藝人行程受阻的範疇，更是文化與政治的連動效應，警告中共此舉恐「一次惹火日本政壇與歌壇兩位女王級人物」，後果恐難承受。

胡采蘋今（2）日在臉書發文表示，濱崎步「無觀眾演唱會」照片，就是她不服處置的意思。她分享過往與日本企業合作的經驗，感嘆日本人對承諾極度重視，臨時變更安排都會讓他們非常為難，「跟日本人說好的事情突然被打斷，簡直是要他們的命。」

她進一步表示，現代女性更難接受無理對待，尤其在男性主導的社會中一路拚上來，更懂得守住界線，「如果我們不清楚劃出自己的界線，輕易地退讓，那就會導致對方侵門踏戶、軟土深掘，永遠沒有我們的位置」。事業有成的女性往往更不會退讓，絕對不服從無來由的處置，絕對不會忍氣吞聲，「就算表面上不能發作，但一定會想盡辦法熬出頭，給你一個迎頭爆擊，讓你永不超生。」

胡采蘋警告，中共如果一定要強迫高市早苗撤回台灣有事言論，還無理由取消濱崎步的演唱會，就是同時得罪日本政壇與娛樂圈的重量級人物，「後果一定會非常慘」。

她提到，自民黨長期無法取得推動修憲所需的席次，過去又被公明黨制衡，如今中共動作頻頻，還促使公明黨退出聯合執政，意在牽制高市早苗，結果卻讓右派維新黨補上缺口。如今再惹怒曾經的日本歌壇一姐濱崎步，更是毀滅性等級的錯誤，「勿謂言之不預喔，你們自己最愛的話送給你們」。

