    大槻真希在上海唱到一半被趕下台 美駐日大使遺憾：請堅持信念

    2025/12/02 14:39 即時新聞／綜合報導
    日本歌手大槻真希在上海出場唱歌，孰料中途被請下台。（圖擷自X）

    日本歌手大槻真希在上海出場唱歌，孰料中途被請下台。（圖擷自X）

    日本首相高市早苗對「台灣有事」表態後，遭到中國四處抵制，歌手大槻真希近來在上海的「萬代南夢宮嘉年華2025」出場唱歌，孰料中途被關掉音樂、拿走麥克風請下台。美國駐日大使葛拉斯（George Glass）對於這種作法難以理解在X發文表達遺憾。

    葛拉斯的X文章指稱，竟然有人（指中國人）無法理解音樂的力量，讓他感到十分遺憾，希望大槻真希能夠繼續向世界分享她充滿情感的歌曲，成為連接不同文化的橋樑。

    葛拉斯同時還分享了搖滾樂團「旅行者合唱團（Journey）」的名曲〈Don’t Stop Believin〉，獻給所有本來要在萬代南夢宮嘉年華演出的藝術家，力挺他們堅持自己的信念。

