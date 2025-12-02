釣魚台緊張升溫！日中為「瑞寶丸」海上對峙 互控入侵領海

中、日公務船2日在釣魚台周邊海域爆發對峙。圖為日本海上保安廳發布的2015年資料照，顯示一艘中國海警船當時駛入釣魚台爭議海域的情形。（法新社檔案照）

日中關係因台海議題急凍之際，雙方在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）周邊海域的摩擦再度升級。日本海上保安廳與中國海警局週二（2日）分別證實，兩國公務船當天凌晨在該海域爆發新一輪對峙。日方指控中國海警船侵入領海並試圖接近日本漁船；中方則反控日本漁船非法闖入，並宣稱已採取「管控措施」。

綜合《法新社》與《共同社》報導，日本海上保安廳第11管區總部指出，兩艘中國海警局船隻於2日凌晨2時25分左右相繼駛入釣魚台周邊的日本領海。日方發現，這兩艘搭載機關炮的中國公務船試圖接近一艘名為「瑞寶丸」的日本漁船。對此，日本巡邏船隨即介入，要求中國船隻駛離領海，並在現場進行警戒。中方船隻直至清晨5時10分左右才駛離。

另一方面，中國海警局發言人劉德軍透過官方微博反擊，指稱日本「瑞寶丸」號漁船非法進入中國釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。劉德軍強調，中國海警將持續在該海域開展「維權執法活動」。

高市早苗挺台言論後 第二起海上衝突

這起事件是自日本新任首相高市早苗於11月7日公開表示「台灣有事」將威脅日本存亡、並暗示可能軍事介入以來，日中雙方在釣魚台海域發生的第2起類似衝突。

除了海上對峙，雙方的外交與文化摩擦也日益加劇。北京近期除了呼籲公民避免前往日本旅遊外，更無預警取消了包括日本歌手濱崎步在內的多場演唱會，並據報恢復了對日本海鮮的進口禁令。不過，分析指出，中國目前尚未祭出如限制稀土出口等更嚴厲的經濟制裁手段。

在主權論述戰場上，雙方同樣針鋒相對。日本政府近期在東京「領土主權展示館」新增展示3份歷史文件，試圖證明中國在歷史上並不承認釣魚台主權。對此，中國外交部發言人林劍痛批日方斷章取義，重申釣魚台自古以來就是中國固有領土。

