聯合國報告：AI影響可能加劇全球貧富差距

聯合國報告指出，人工智慧前景一片光明，但該技術也存在讓弱勢者更落後的風險。（彭博）

聯合國開發計劃署（UNDP）2日發布的報告指出，在人工智慧（AI）前景一片光明的背後，隱藏著許多棘手的現實，包括這項技術可能如何影響那些在數據驅動的世界中本就處於弱勢地位的人，除非採取措施利用AI力量來縮小人們在基本需求和先進技術取得方面的差距，否則AI的大部分收益最終可能被富裕國家攫取。

該報告將這種情況比作工業革命時期的「大分流」（Great Divergence），當時許多西方國家經歷快速的現代化進程，超越以前佔據主導地位的中東和亞洲文明。鑑於AI有可能改變、甚至用電腦和機器人取代部分人類工作，企業和其他機構將如何使用AI幾乎是所有人都關心的問題。

報告指出，儘管人們對AI的關注點大多集中在生產力、競爭力和成長上，但更重要的問題是它將對人類生活產生怎樣的影響。對於那些大多數人仍在努力獲取技能、電力和網路連接的地區、老年人，以及因戰爭、內戰和氣候災害而流離失所的人來說，這是一個亟待解決的問題，因為這些人可能在數據中「隱形」。

AI作為一項通用技術，可以提高生產力，催生新興產業，並幫助落後者迎頭趕上，例如，更好的農業建議、幾秒鐘內完成的X光片分析、更快速的醫療診斷、更有效的天氣預報和災害評估等，都為農村和易受自然災害影響的地區帶來希望。

報告指出，分析貧窮、健康和災害風險的AI系統，能夠實現更快、更公平、更透明的決策，將數據轉化為持續學習和公共價值。

然而，即使在像美國這樣的富裕國家，數據中心消耗過多電力和水資源的潛在風險，也引發人們擔憂。為滿足不斷增長的電力需求而增加發電量，可能會阻礙限制化石燃料燃燒產生的碳排放的進程，而化石燃料燃燒不僅會加劇全球暖化，還會造成健康危害。

AI技術也引發倫理、隱私和網路安全的擔憂。研究人員發現，駭客利用AI自動化部分網路攻擊。此外，深度偽造技術也存在問題，可能傳播虛假訊息或助長犯罪活動。

報告舉例，中國、日本、南韓和新加坡在內的亞洲國家具備利用AI工具的優勢，而阿富汗、馬爾地夫和緬甸等地則缺乏技術、可靠的電力和其他資源，無法充分發揮AI的運算潛力。各國國內、各地區之間的不平等意味，即使在已開發經濟體中，有些地區也容易落後。

報告指出，亞太地區約有4分之1人口無法上網。如果這些差距得不到彌合，數百萬人可能將被排除在設備、數位支付系統、數位身分及教育和技能之外。他們可能「被困在AI驅動的全球經濟的錯誤一邊」。

